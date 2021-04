”Harry måste ha vetat att Meghan skulle hänga ut Kate”

Det har spekulerats livligt kring hur Kate och Meghan egentligen kom överens under tiden båda var i brittiska kungahuset. Det kom rapporter år 2018 att ”Meghan hade fått Kate att börja gråta” i samband med förberedelserna för bröllopet med Harry. Oprah Winfrey frågade Meghan under tv-intervjun om det stämde.

– Det var precis tvärtom. Några dagar före bröllopet var hon upprörd över någonting som hade med klänningarna att göra och det fick mig att börja gråta. Hon sårade verkligen mina känslor, sade Meghan.

Kate ska ha framhärdat i att brudtärnornas klänningar helt borde utformas efter kungahusets tradition, något Meghan inte höll med om.

”Han måste ha vetat att hon skulle göra det”

Hovexperten Penny Junor har skrivit flera böcker om brittiska kungahuset, däribland ”Diana, Princess of Wales” (1982), ”Charles” (1989), ”Charles and Diana: Portrait of a Marriage” (1991) och ”The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor” (2005). Hon är övertygad om vad det var som irriterade prins William mest med intervjun.

– En av sakerna William måste ha varit mest upprörd över var att Meghan hängde ut Kate. Det var inte Harry som gjorde det, men det var hans fru och han måste ha vetat att hon skulle göra det. Han har inte heller på något tillrättavisat henne efteråt. Det beror förstås på hur Kate tog det, men jag måste säga att jag hade blivit ganska förbannad själv, säger Penny Junor.

Kate har hittills inte kommenterat intervjun. William och Charles pratade med Harry i samband med prins Philips begravning, men det ska inte ha lett till några framsteg vad gäller en försoning.

