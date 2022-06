Prins Harry och hertiginnan Meghan meddelade i januari 2020 att de lämnade det brittiska kungahuset. Sedan har stämningen mellan bröderna William och Harry varit spänd.

Det var tydligt när Harry och Meghan besökte Storbritannien under förra veckans firande av drottning Elizabeths 70 år på tronen. Bröderna tillbringade aldrig någon tid på tu man hand under festligheterna och satt långt från varandra under fredagens gudstjänst i Sankt Paulskatedralen.

Harry och Meghan fick inte heller vara med drottningen, William och andra kungligheter på balkongframträdandet vid Buckingham Palace.

Harry bjöd in William till Lilibets kalas – fick nobben

Men Harry sträckte ut en hand till sin bror William under besöket.

Dottern Lilibet fyllde ett år den 4 juni när Harrys familj fortfarande var kvar i England. Harry, Meghan och sonen Archie bjöd därför in William, hans fru Kate och parets tre barn George, Charlotte och Louis till Lilibets första födelsedagskalas i Frogmore Cottage, Windsor, under lördagen.

Men William med familj kom inte. De reste till Wales i stället där de besökte slottet i Cardiff som en del av festligheterna kring drottningens platinajubileum.

Dagen därpå flög Harry med familj hem till Kalifornien.

– Läget är fortfarande spänt mellan dem. William är fortfarande på sin vakt när det gäller att tillbringa tid på tu man hand med Harry eftersom man aldrig riktigt vet vad som kan bli läckt efteråt, säger en källa med inblick i situationen till Page Six.

