Under fredagen tävlade prins Carl Philip i årets sista tävling i Swedish GT på motorbanan Mantorp park i Mjölby i Östergötland. Pappa kungen, som själv är mycket motorintresserad, gjorde stilig entré i en svart Ferrari.

LÄS MER: Kungen på plats för att stötta Carl Philip

Kung Carl Gustaf satt på läktaren med två av sina allra närmaste vänner – miljardären Sven Philip–Sörensen och Lennart Nyman. Därifrån höll sällskapet tummarna för prinsen.

Lillprinsen Alexander på plats – i gula skyddskåpor

Under lördagens finalheat dök en annan liten motorintresserad krabat plötsligt upp på den klassiska motorbanan i Mjölby – prins Alexander, 2. Den lille racerprinsen var klädd i orange jacka, polkagrisrandig tröja och med fluorescerande gula hörselkåpor över öronen, som skydd för de höga motorljuden.

LÄS MER: Carl Philips fina gest – hedrar Ronnie Peterson

Prinsessan Sofia höll tummarna

Lillprinsen kom med mamma, prinsessan Sofia, och visade snabbt stor nyfikenhet för pappas racermonster – en klarblå Lotus Evora GT4. Tillammans med kungen och Alexanders mormor höll de också tummarna för prins Carl Philip under den sista tävlingsdagens finallopp.

– Det stämmer att prinsessan Sofia tillsammans med prinsparets äldste son Alexander var med vid motorbanan i Mantorp i dag. Det var en spännande helgutflykt, säger hovets presschef Margareta Thorgren.

LÄS MER: Så hyllar prins Carl Philip legenden Ronnie Peterson

Motorintresset finns hos flera i kungafamiljen. Farfar Kung Carl Gustaf har en gedigen samling av allt från veteranbilar till lyxiga sportbilar. Prins Bertil, kungens farbror som levde mellan 1912 och 1997, var känd som Motorprinsen och närde ett stort intresse både för motorsport och att samla på bilar.

Alexanders pappa prins Carl Philip går i sin pappas och pappas farbrors spår och kan även han kallas en motorprins.

Prins Bertil "Motorprinsen" fick inte möjlighet att tävla i motorsport eftersom han fick axla en tung roll när hans bror kungen dog i förtid. Foto: TT Nyhetsbyrån/TOMMY PEDERSSEN

Prins Carl Philips hyllning till Ronnie Peterson

Prins Carl Philips val av tävlingsbil, Lotus, är en hyllning till en klassisk svensk racerlegend – Ronnie Peterson. Den svenska formel 1-stjärnan körde just Lotus under flera säsonger under sin långa framgångsriska karriär på 1970-talet.

Det här var något sporrat prins Carl Philip – det har han tidigare berättat för TT:

– Det är en "tribute" till Ronnie Peterson som körde en Lotus under sin karriär.

LÄS MER: Prinsen kör Lotus – för att hedra svenske legendaren