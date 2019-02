Här firar Meghan sin babyshower i New York

Meghan, brittiska prins Harrys hustru och hertiginna av Sussex, anlände till Manhattan i New York på fredagen – för en fem dagar lång semester med sina vänner.

Under onsdagen ska hon flyga tillbaka till Storbritannien. Där kommer hon sen troligtvis stanna fram till förlossningen, som är beräknad till slutet av april, eftersom hon enligt läkarens råd får hon inte flyga fyra-fem veckor innan beräknad födsel.

Babyshower för hertiginnan Meghan

Höjdpunkten under vistelsen var hertiginnans babyshower. Den hölls enligt The Mirror under måndagseftermiddagen, där Meghan fick sällskap av 15 av sina närmaste vänner på ett hotell på Upper East Side.

Under babyshowern fick hon bland annat en mängd presenter. Så många att källor till The Mirror skämtade om att hon behövde boka extra bagage på flyget hem. Det är oklart om Meghan, tidigare Meghan Markle, och prins Harry väntar en flicka eller pojke – men vännerna ska ha fått veta och under babyshowern också ha diskuterat möjliga namn.

Gravida Meghan med ”Suits”-kollegan Abigail Spencer hade lunch ihop på The Surrey Hotel i New York. Foto: DARA, DAHE / STELLA PICTURES BACKGRID US

– Meghan ville tillbringa sin speciella tid med de här vännerna som har varit med henne i vått och torrt, säger en person med insyn till The Mirror.

– Hon ville väldigt gärna att alla skulle träffas och ha lite tjejtid ihop, i väg från killarna, så hennes vänner arrangerade en träff i New York, säger källan och fortsätter:

– De har skämt bort henne under tiden hon varit där. De är alla så exalterade och kan inte vänta tills barnet kommer.

”Suits”-stjärnan med i New York

Babyshowern ska ha arrangerats av Jessica Mulroney, en nära vän och inofficiell stylist till Meghan. Andra som träffade hertiginnan under hennes vistelse i New York var bland andra tennisstjärnan Serena Williams, designern Misha Nonoo, collegeväninnan Lindsay Roth samt Sarah Rafferty och Abigail Spencer – som båda spelade mot Meghan i ”Suits”.

Under sin vistelse i New York besökte Meghan också Ralph Laurens restaurang The Polo Bar, som enligt The Mirror är en av president Donald Trumps favoriter.