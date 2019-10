Evenemanget hölls i en av festvåningarna på exklusiva Plaza Hotel nära Central Park på Manhattan.

Drottning Silvia och prinsessan Madeleine var först ut att fotograferas på röda mattan, innan gästerna begav sig till en angränsande sal för cocktailmingel.

– Det känns bra. Det kommer bli en mycket bra kväll, säger prinsessan Madeleine till Expressen.

Kostar 10 000 kronor

Bland de övriga gästerna under kvällen fanns kända personer som Kinnevikdelägaren Sophie Stenbeck, musikern Eva Dahlgren, designern Efva Attling, krögaren Marcus Samuelsson och den amerikanska telekomjätten Verizons vd Hans Vestberg.

Den årliga middagen är ett sätt för Childhood att samla in pengar till stiftelsen – bland annat genom stora summor pengar gästerna betalar för att få de bästa platserna.

För att sitta vid de billigaste borden får gästerna betala drygt 10 000 svenska kronor per person. För fyra sittplatser vid det kungliga bordet var priset drygt en miljon kronor, enligt Childhoods inbjudan.

– Det funkar lite annorlunda i USA. Man samlar in pengar till den ideella sektorn mycket på det här sättet, det är därför gala hålls, säger Åsa Andreasson Åkerström, kommunikationsansvarig på Childhood.

Sophie Stenbeck närvarade iklädd en elegant klänning. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Modellen, tillika Dolph Lundgrens dotter, Ida Lundgren dök upp i en ärmlös klänning. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Paret Eva Dahlgren och Efva Attling fotades tillsammans med Elin Renck. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Drottning Silvia tillsammans med hovdamen Kristine Von Blixen-Finecke och väninnan Lena Kaplan. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Krögaren Marcus Samuelsson närvarade tillsammans med sin fru, modellen Maya Gate Haile. Foto: Tomas Kvarnkullen Amerikanska telekomjätten Verizons vd Hans Vestberg tillsammans med fru. Foto: Tomas Kvarnkullen Karini Gustafson Teixeira skrev boken ”Stella och hemligheten” tillsammans med prinsessan Madeleine. Här fotas hon tillsammans med maken Pedro Teixeira. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa 1 / 7 Stäng fullskärmsläge

Flera svenska inslag på kvällens program

Kvällens program var fullspäckat – givetvis med flera svenska inslag. Drottningen själv hälsade välkomna till sina gäster och efter middagen kommer filmen ”The Queen of Children” visas.

Filmen är gjord av hovreportern Roger Lundgren som även är författaren bakom boken ”Drottning Silvia: en jubileumsbok”.

Natten avslutades med ett uppträdande från den svenske artisten Alex Sombo som framförde sin hitlåt ”Beutiful”.

Bland nattens talare finns också FN:s vicegeneralsekreterare Amina Mohammed.

Prinsessan Madeleine på galan. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN

Besöker barnbarnen

Under galamiddagen delas även priset Thank You Award ut.

– De senaste åren har priset delats ut av prinsessan Madeleine, säger Åsa Andreasson Åkerström.

Drottning Silvia berättade för Expressen tidigare under tisdagen att det efter galamiddagen i New York bär av mot Florida, där prinsessan Madeleine och maken Chris O’Neill bor med sina barn.

– Det är klart att jag har försökt att klämma in det. Prinsessan kunde inte komma hit till FN i dag, det gick tyvärr inte. Men hon är med i kväll på galamiddagen. Sedan åker vi tillsammans och hoppas på några fina stunder med barnbarnen. Sedan måste jag hem igen. Det blir väldigt kort men kärt, sa drottningen då.

