Här anländer Victoria klädd i set från H&M

Kronprinsessan Victoria befinner sig just nu i Paris, Frankrike under en tre dagars resa. Under måndags kvällen anlände hon Pavillon Vendome, för att delta i ett event för att marknadsföra svensk export och investering, samt höja och sprida kunskap om den svenska marknaden.

Kronprinsessan befann sig på plats och invigde bland annat eventet med att knyta ihop ett fransk-svenskt band, i stället för att klippa det, som invigningsceremoni.

Kronprinsessan Victoria inviger eventet. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY Kronprinsessan knyter ihop de två banden i stället för att klippa isär. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Iklädd två delat set från H&M

När kronprinsessan anlände till evenemanget vändes många blickar mot henne hon kom iklädd ett tvådelat set från H&M. Tidigare under Paris resan har hon setts iklädd svenska märken som bland annat Elin Kling. Likt tidigare utlandsresor fortsätter kronprinsessan att aktivt välja svenska varumärken.

– Det är kul att se att kronprinsessan fortsätter att visa upp svenskt mode utomlands. Väldigt trevligt att se hur hon väljer budget från H&M och smalare märken som Elin Klings Totême, säger Expressens modeexpert Linnéa Sjölund.

Hennes klädsel för kvällen bestod av en blus med tillhörande byxor i svart, med ett silvrigt mönster från svenska budgetkedjan H&M.

Kronprinsessans klädsel från H&M, vid anländande till event i Paris. Foto: Lafargue Raphael/ABACA / STELLA PICTURES/Lafargue Raphael/ABACA

Kläderna valde kronprinsessan Victoria att para ihop med ett par svarta klackar från Gianvito Rossi, en glittrig silvrig handväska samt matchande blänkande smycken.

