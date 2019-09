Prinsessan Charlotte anlände till Thomas's School i södra London klädd i skolans marinblå uniformskofta med röda revärer, hand i hand med mamma Kate, hertiginnan av Cambridge.

Den något blyga prinsessan gömde sig bakom Kate, som bar en blommig klänning från Michael Kors och blå mockapumps, när kamerorna började blixtra.

Det är tradition att de brittiska kungabarnen fotograferas när de anländer till sin första dag i grundskolan, vilken i Storbritannien sker redan när barnen är fyra år.

Kallas Charlotte Cambridge

Det var även första dagen på terminen för storebror prins George, sex år, som höll hårt i pappa prins William när familjen anlände på skolgården.

Prinsessan Charlotte skakar hand med sin nya rektor, Helen Haslem. Foto: AARON CHOWN / AP TT NYHETSBYRÅN

Innan barn och föräldrar skildes fick prinsessan Charlotte skaka hand med sin nya rektor, Helen Haslem.

Prinsessans titel skrivs inte ut på klasslistan, utan hon går traditionsenligt under namnet Charlotte Cambridge. På samma sätt kallades hennes far William Wales under sin skoltid, som son till Charles, prins av Wales.

Dyr skolgång för prinsbarnen

Thomas's School är en exklusiv privatskola i Battersea, en stadsdel på Themsens sydvästra strand.

Skolans årliga terminsavgift ligger på 19 287 pund – motsvarande cirka 228 000 svenska kronor.

Prinsessan Charlotte, fyra, börjar på samma skola som prins George, sex. Foto: AARON CHOWN / AP TT NYHETSBYRÅN Prinsessan gömde sig bakom mammas arm. Foto: AARON CHOWN / AP TT NYHETSBYRÅN

Den brittiska kungafamiljen får dock två procents syskonrabatt på Charlottes avgift, tack vare att George redan går på skolan, skriver MailOnline.

Den brittiska supermodellen Cara Delevingne, och hennes kända systrar Poppy och Chloe, samt Florence Welch, sångerska i Florence & The Machine, har alla gått på skolan som barn.

