Fina bilderna på prins Alexander: ”Busiga”

Prins Carl Philip och prinsessan Sofias förstfödde fyller år.

Det var den 19 april 2016 som Carl Philip och Sofia blev föräldrar för första gången.

– För mig och min fru är detta det största som hänt oss, känslorna går inte att sätta ord på, kärlek är det enda jag tänker på, nu är vi en familj, sa prins Carl Philip då i ett känslosamt uttalande.

I dag blir prins Alexander fem år. ”Idag firar vi vår charmiga, nyfikna och busiga 5-åring”, skriver ”Prinsparet” på Instagram.

Firande under speciella former

Året efter Alexanders födsel, den 31 augusti 2017, kom lille Gabriel, 3, till världen.

– Jag tror att Alexander är glad över att ha fått en lillebror, sa prins Carl Philip då.

Nu har prins Alexander fått två lillebröder. Den 26 mars i år välkomnade prinsparet sin tredje son till världen: Prins Julian Herbert Folke, hertig av Halland.

– De tar hand om den här lille personen på bästa sätt från början, har kungen sagt om storebröderna.

Även förra året, när prinsen fyllde fyra år, fick firandet ske under speciella former. Redan då befann sig kungen och drottning Silvia på Stenhammars slott under pandemin, och prinsessan Madeleines familj var kvar i Florida, USA.

– Då vi är i en pandemi har prinsfamiljen begränsade kontakter med övriga i kungafamiljen, har Margareta Thorgren, hovets informationschef sagt i samband med Julians födelse.