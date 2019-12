Evgeny Lebedev äger holdingbolaget Lebedev Holdings Ltd, som i sin tur äger bland annat de brittiska tidningarna The Evening Standard och The Independent.

På fredagskvällen bjöd han in den engelska kändiseliten till en storslagen och stjärnspäckad fest i London, rapporterar Daily Mail. Premiärminister Boris Johnson, som samma morgon hade utropat sig som överlägsen segrare i valet, närvarade med flickvännen Carrie Symonds, 31. Även den tidigare premiärministern David Cameron och hustrun Samantha deltog i festligheterna.

Rolling Stones frontman Mick Jagger och skådespelaren Matt Smith var också på plats, liksom prinsessorna Beatrice och Eugenie. De är döttrar till den skandalomsusade prins Andrew, som anklagas för samröre med Jeffrey Epstein.

Prinsessornas deltagande i den pråliga julfesten kommer efter en synnerligen tung period för den kungliga familjen.

Prins Andrew red runt ägorna

I november ställde prins Andrew ställde upp på en intervju i BBC för att försvara sig mot sexanklagelserna – ett framträdande som sågades i brittisk press. Prinsessan Beatrice ska ha blivit så förkrossad över att inte ha stoppat intervjun att hon grät i flera dagar, rapporterade Daily Mail.

Detta har hänt: Jeffrey Epstein och prins Andrew • I augusti offentliggjorde en amerikansk domstol över 2 000 dokument med anklagelser om påstådda övergrepp på minderåriga flickor som ska ha begåtts av affärsmannen Jeffrey Epstein. • Han riskerade 45 år i fängelse och hängde sig i sin häktescell den 10 augusti. • Efter hans dödsfall började bilder på Jeffrey Epstein och prins Andrew cirkulera. Deras vänskap blev ifrågasatt, särskilt då prinsen umgicks med Jeffrey Epstein också efter att han dömts för sexbrott. • Virginia Roberts, numera Guiffre, har trätt fram och menar att hon är ett av Jeffrey Epsteins offer. Hon påstår också att prins Andrew hade sex med henne flera gånger när hon var 17 år. • Prins Andrew bemötte anklagelserna i en intervju i BBC som blev starkt kritiserad. Prinsen sa bland annat att han ”aldrig riktigt festat”, trots att han syns på fler festbilder. På en bild syns han med armen runt Virginia Roberts. Prins Andrew påstår att bilden fejkad. • Efter intervjun har prins Andrew tagit paus från sina kungliga uppdrag. Visa mer Visa mindre

Enligt brittisk press riskerar skandalen att försvåra för prinsessorna i deras framtida kungliga åtaganden. Prinsessan Betrice har även oroat sig för att det kommande bröllopet med Edoardo Mapelli Mozzi, 34, ska hamna i skuggan av stormen runt pappan.

Prins Andrew deltog inte i fredagens festligheter utan stannade i det kungliga residenset i Windsor, enligt Daily Mail. På lördagen sågs han avnjuta en ridtur runt de lantliga omgivningarna.

Prins Andrews exfru, Sarah Ferguson, gick i november ut och försvarade sin tidigare make.

”Jag stöttar honom verkligen. Jag är stolt över den här verkligt principfasta mannen, som vågar stå upp för sin sak och står stadigt med sinne för humor och sanning”, skrev hon i ett inlägg på Twitter.

Prins Andrews förändring efter stormen: