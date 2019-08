Slottet Balmoral vid floden Dee i Aberdeenshire i Skottland, är drottningen Elizabeths privata residens.

Så där tillbringar den 93-åriga monarken sommaren tillsammans med maken, prins Philip, 98. Vilket innebär att delar av släkten tar sig en sväng förbi Balmoral för att hälsa på.

Och det går bra, förutom när Sarah Ferguson tittar in – och hon och prins Philip befinner sig inom samma hank och stör. Philip har nämligen varit sur på henne alltsedan skilsmässan från maken Andrew för 23 år sedan.

Philip påstås ha sagt att hon förnedrade drottningen och den kungliga familjen vid separationen.

Det var nämligen tänkt att Sarah skulle tillbringa en vecka på slottet. En vistelse som alltså hastigt avbröts när hennes tidigare svärfar också bestämde sig för att dyka upp, skriver Mirror.

Engagerad i välgörenhetsorganisationer

Sarah Ferguson, hertiginna av York, var gift med prins Andrew, hertig av York 1986–1996. Hon är även känd under smeknamnet ”Fergie”.

Efter skilsmässan från prins Andrew, de var gifta i tio år, har Sarah Ferguson engagerat sig i en rad olika välgörenhetsorganisationer som svenska The Perfect World Foundation, Teenage Cancer Trust och Not for Sale.

Hon är även grundare till organisationerna Children in Crisis, Key to Freedom och Sarah Ferguson Foundation. Hon har dessutom varit talesperson för olika företag, bland annat viktväktarna.

