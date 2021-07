Experterna: Meghan gick tidigt kungafamiljen på nerverna

Redan i början av relationen med prins Harry, 36, ska det inte ha varit helt friktionsfritt mellan Meghan Markle och övriga familjemedlemmar i det brittiska kungahuset – och i synnerhet prins William, 39, skriver Daily Mail.

Flera hovexperter hävdar i den nyligen visade tv-dokumentären ”Harry and William: What went wrong” i brittiska ITV, att enligt källor inom hovet så var prins William redan på ett tidigt stadie kritisk till Meghan Markles uppträdande.

Blev ursinnig på Meghan

Enligt Robert Lacey, författare till boken ”Battle of brothers” om Williams och Harrys syskonrivalitet, påstår en källa för honom att prins William en gång blev fullständigt rasande över hur Meghan Markle behandlade hovets personal.

– Titta hur den där kvinnan behandlar min personal – skoningslöst, ska William ha sagt och syftat på Meghan Markle enligt Robert Laceys källa.

Uttalandet kom vid tiden då hertigparet från Sussex bodde i London innan flyttlasset gick till USA och Kalifornien. Samtidigt pågick även en utredning över arbetsmiljön för hovets anställda efter att hertigparet installerat sig på Kensington Palace, där de bodde första tiden efter giftermålet 2018.

Experten: ”Inte så charmerande som hon verkade”

En källa uppger också för Robert Lacey att prins William tidigt i broderns relation med Meghan Markle tyckte att den amerikanska skådespelaren hade en ”dold agenda” och att hon kunde vara ”en mardröm till 500 procent”.

– En som är nära William berättade för mig att William kände tidigt att Meghan hade en agenda, säger Lacey i programmet.

Medverkade i dokumentären gjorde också journalisten Penny Junor som har bevakat kungahuset under många år. Hon berättar att hon tidigt fick höra historier om hur Meghan Markle gjorde folk upprörda.

– Hon var inte så charmerande som hon verkade utåt, säger hon.