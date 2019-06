På torsdagen firar hela Sverige nationaldagen, inte minst de svenska kungligheterna.

Under kvällen kommer hela kungafamiljen – kungen och drottningen, kronprinsessparet, prinsparet och prinsessan Madeleine – åka hästkortege till Skansen för att delta i det traditionella firandet där, innan de tar emot på Kungliga slottet.

Dessförinnan firar alla på olika håll.

Kronprinsessparet firar i Hagaparken

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer att vara på plats på det officiella firandet i Hagaparken i Solna precis norr om centrala Stockholm, där Kungliga Operan, Solna stad och Kungliga hovstaterna bjuder in till stort firande.

Som brukligt firar även de minsta i kungafamiljen.

Kungahuset har nu lagt upp tre gulliga bilder på kronprinsessparets barn prinsessan Estelle, 7, och prins Oscar, 3 – där de är finklädda i folkdräkt respektive skjorta.

Estelle och Oscar plockar blommor

Den första bilden visar hur barnen sitter ner i ett fönster och tittar in i kameran och ler. På den andra bilden går de på en grönskande äng och plockar tillsammans blommor i en gammeldags mjölkkanna under solens sken. På den tredje bilden går syskonen på en grusväg, hand i hand. Prins Oscar tittar upp på sin storasyster som ser in i kameran och ler.

Kronprinsessparet bor sen 2010 på Haga slott i Hagaparken. Det är också där de nya nationaldagsbilderna är tagna.

