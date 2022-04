Den 6 februari i år markerade drottning Elizabeths 70 år på tronen, vilket även utser henne till den första brittiska monarken i tjänst i sju decennier.

Det brittiska kungahuset har planerat olika firanden under året för att fira drottningens platinajubileum, med ett särskilt stort firande mellan den 2 och 5 juni. Det kommer bland annat att bestå av drottningens födelsedagsparad, platinafest på Buckingham Palace och en stor jubileumslunch.

”Samla dina grannar”

Under fredagen öppnades portarna till slottsträdgårdarna inne på Buckingham Palace upp för ett jubileumslunchevent. Programledaren Mel Giedroyc var värd under eventet och tio festplanerare från hela landet gjorde henne sällskap under lunchen.

Då mer än 12 miljoner människor kommer att närvara under jubileumsfirandet, gick festplanerarna ihop för att ge sina bästa festplaneringstips. Planerarna slog upp sina paraplyn i regnet och lät fantasin flöda – då de kom upp med flera idéer såsom receptförslag och gatudekorationer och att få grannarna involverade.

– Med bara två månader kvar till den en gång i livet-upplevelsen, är det nu dags att samla dina grannar och göra dig redo för att fira detta historiska ögonblick tillsammans, säger Peter Stewart, direktör för The Big Lunch, till Hello.

Värden Mel Giedroyc berättade uttryckte sin glädje över eventets framsteg under ett tal:

– Jag är så stolt över alla fantastiska tips jag fått höra i dag. Det har varit en fröjd att dela detta speciella ögonblick med dessa inspirerande människor här i gårdarna i Buckingham Palace.

