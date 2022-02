Elizabeths historiska helg firas med nya frimärken

På söndag blir drottning Elizabeth den första brittiska monark som suttit 70 år på tronen.

Brittiska postverket ger med anledning av detta ut åtta nya frimärken som visar Elizabeth under olika tillfällen under hennes regenttid. De är märkta med årtalen 1957, 1966, 1977, 1978, 1980, 1999, 2005 och 2020.

– Dessa frimärken är en hyllning till den andra Elisabetanska eran och en remarkabel livstid definierad av pliktkänsla i allmänhetens tjänst. Vi är hedrade över att kunna ge ut dem för att uppmärksamma det första platinajubileet i Storbritanniens historia, en historisk händelse, säger brittiska postverkets vd Simon Thompson.

På söndag har drottning Elizabeth suttit 70 år på tronen. Foto: AVALON / STELLA PICTURES

Prins Philip är med på ett av frimärkena

Frimärkena är tillgängliga på 7 000 postkontor runtom i Storbritannien från och med den 4 februari.

Det är drottningens första jubileum sedan hennes make prins Philip dog vid 99 års ålder i april förra året. Prins Philip är med på den äldsta bilden på de nya frimärkena, tagen 1957 när paret besökte Washington DC.

De övriga årtalen på de nya frimärkena är 1966 (bilden visar Elizabeth i Karibien), 1977 (i Camberwell under silverjubileet 1977), 1978 (under paraden på hennes födelsedag), 1980 (i Worcester), 1999 (iförd Strumpebandsorden), 2005 (i Kanada) samt 2020 (under ett besök vid MI5-högkvarteret).

LÄS MER: Kates födelsedagshyllning till Diana och drottningen