Kung Carl Gustaf och drottning Silvia bjuder vanligtvis in till representationsmiddagar ett par gånger per år. Efter att ha ställt in de senaste tillställningarna, arrangerades den första middagen sedan 2019 i torsdags.

Kungaparet anlände till Vita Havet tillsammans med kronprinsessparet och prinsparet glammigt galakläda, där de välkomnade de 150 inbjudna gästerna. Gästlistan bestod av personer från hela Sverige som gjort betydande insatser – lokalt, regionalt och nationellt.

Den kungliga agraffen

Drottning Silvia var klädd i en vacker blå klänning som hon matchade med en tiara och stora, glittrande smycken. Kronprinsessan Victoria bar en exklusiv röd klänning med släp, en tiara och ett hjärtformat glittrigt halsband. Prinsessan Sofia anlände till middagen klädd i en glansig grön klänning. Prinsessans tiara och den skimrande väskan matchade hennes klänning väl.

Drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prinsessan Sofia var klädda i vackra galaklänningar som de matchade med gnistrande tiaror och kungens miniatyrporträtt.

Porträttet är inramat av briljanter och en briljantrosett och ska fästas i klänningens liv, på bärarens vänstra sida i höjd med hjärtat. Då det inte finns någon officiell familjeordning i kungahuset, ses den kungliga agraffen som en inofficiell ordning.

Denna ses de kvinnliga kungligheterna ofta bära vid högtider och speciella tillställningar.

Kungligheten som saknades

Kung Carl XVI Gustafs yngsta storasyster, prinsessan Christina, fru Magnuson. Statsminister Magdalena Andersson och professor Richard Friberg. Statsråd Morgan Johansson med nya flickvännen Emelie Karlsson. Ärkebiskopen Antje Jackelén och kyrkoherde Heinz Jackelén. Ukrainas ambassadör i Sverige Andrii Plakhotniuk och hans fru, Viktoriia Plakhotniuk.

Kungaparets gäster bestod av representanter från bland annat regeringen, myndigheter, diplomatiska kåren och näringslivet. Såsom statsminister Magdalena Andersson, Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrii Plakhotniuk och kungens yngsta storasyster, prinsessan Christina.

En medlem i kungahuset som dock saknades var prinsessan Madeleine, som sedan hennes flytt till Florida sällan dyker upp på denna typ av tillställningar.

