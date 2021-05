Under tisdagen meddelade förlaget Random House att de kommer ge ut Meghan Markles barnbok The Bench, rapporterar The Mirror.

Trots hennes och prins Harrys uppslitande separation från Storbritanniens kungahus, som kulminerade i parets anklagelser mot hovet under en intervju med tv-drottningen Oprah Winfrey i mars, väljer Meghan att använda sin kungliga titel hertiginna av Sussex på bokomslaget.

”Började med en dikt jag skrev åt min make på fars dag”

Boken handlar om ett förhållande mellan en far och hans son som skildras från mammans perspektiv.

Den ska publiceras nästa månad.

– The Bench började med en dikt jag skrev åt min make på fars dag, månaden efter att Archie föddes, säger Meghan Markle i ett pressmeddelande.

Under intervjun med Oprah Winfrey berättade paret att en högt uppsatt medlem av kungafamiljen hade oroat sig för hur mörk hudfärg deras son Archie skulle komma att få.

Meghan Markle är nu gravid med parets andra barn som kommer väntas födas i USA, dit paret flyttat, under sommaren.

LÄS MER: Harrys första framträdande sedan Philips begravning

Se mer:

Meghan anklagas för mobbing – slår tillbaka