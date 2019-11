I över sex decennier har det varit tradition för den brittiska kungafamiljen att samlas för gemensam middag på drottning Elizabeths privata egendom Sandringham på den engelska östkusten.

Under en av dessa middagar inträffade ett mindre missöde – där drottningen hamnade på ändan under julfirandet, enligt boken ”What a thing to say to the queen” av Thomas Blaikie, rapporterar Daily Express.

Personalen missuppfattade drottningens signaler och agerade lite för tidigt. Drottningen hade ställt sig upp från sin stol – och när hon försökte sätta sig igen fanns inte längre stolen kvar.

Framför ögonen på resten av kungafamiljen föll regenten till marken och blev sittande på ändan.

Prinsparet missar julfirandet

Efter ett ögonblick av rodnad för drottningen och nervositet för den förhastade personalen kunde alla andas ut. I boken står:

”Överraskad men oskadd, var drottningen snart lika road som resten av familjen.”

Om drygt en månad väntar nytt kungligt julfirande på Sandringham. Sedan en tid står det klart prins Harry och Meghan inte kommer att närvara. Paret och deras son Archie, som firar sin första jul, kommer i stället att göra det tillsammans med Meghans mamma Doria Ragland i USA.

Vid ett fåtal julfiranden de senaste åren har även prins William och Kate Middleton avstått det kungliga julfirandet med drottningen för att i stället fira med familjen Middleton.

