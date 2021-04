Drottningens hyllning till Philip innan begravningen

Prins Philip, hertigen av Edinburgh, dog förra fredagen, bara två månader innan han skulle fylla 100 år. På lördagen är det dags för begravning i St Georges Chapel i Windsor Castle. En begravning som på grund av pandemin inte blir som den annars hade varit, bland annat har antalet gäster dragits ner från 800 till 30.

Bland gästerna finns förstås drottning Elizabeth, som kommer att sitta ensam under ceremonin. Trots full vaccinering måste hon, precis som alla andra gäster, bära munskydd för att minimera smittorisken.

Taget vid drottningens sommarresidens

Bara timmar innan hon tar farväl av sin make delade drottningen med sig av en av sina favoritbilder på sig själv och prins Philip tillsammans. På bilden kan man se de båda, liggande och sittande i gräset, avslappnat leende mot kameran och fotografen – prins Edwards hustru Sophie, grevinnan av Wessex.

Bilden är tagen 2003 vid Coyles of Muick, ett naturskönt område i högländerna som är mycket populärt hos vandrare. Av ljuset att döma är bilden förmodligen tagen under sommaren, då kungafamiljen traditionellt firar semester på närliggande slottet Balmoral. Området är uppenbarligen ett favoritområde hos drottningen, skriver the Mirror och påpekar att drottningen även nyligen gett sin valp namnet Muick.

LÄS MER: Prins Philip guidade mig runt bland troféerna

Prins Philip designade begravningsbilen

Prins Philip har designat sin egen begravningsbil