Drottningens drag för att få till en försoning

Nästa år firas drottning Elizabeths platinajubileum. Hon kommer då att ha varit Storbritanniens drottning i 70 år.

Ett av de stora frågetecknen har varit om prins Harry och hans fru Meghan kommer att närvara vid festligheterna. Det finns stora spänningar mellan paret och övriga kungafamiljen efter Meghans rasism-anklagelser mot hovet under Oprah Winfrey-intervjun i mars.

Nu har drottning Elizabeth tagit ett initiativ för att få till en försoning – genom att bjuda in paret till firandet. Harry och Meghan kommer enligt Mail on Sunday att delta vid drottningens officiella födelsedagsparad, en del av jubileumsfestligheterna som äger rum under en fyradagarsperiod från den 2 till 5 juni nästa år.

– De har blivit inbjudna och jag är säker på att drottningen verkligen ser fram emot att se dem där, säger en källa insatt i jubileumsplanerna till Daily Mail.

”Står högre på listan än Harry och Meghan”

Ett stort frågetecken återstår dock – om Harry och Meghan kommer att närvara vid drottningens traditionella framträdande på palatsets balkong. Drottning Elizabeth brukar normalt sett flankeras av övriga kungafamiljen på balkongen när hon mottager folkets hyllningar och beskådar brittiska flygvapnets uppvisning, men enligt källan kan det eventuellt begränsas till ”aktiva” kungligheter – vilket skulle utesluta Harry och Meghan.

– Det kommer inte att fattas beslut om exakt vad som gäller för balkong-ögonblicket förrän strax före festligheterna, men det finns en gräns för hur många familjemedlemmar som kan vara där. Och jag skulle tro att kungligheter som fortfarande bidrar till familjen står högre på listan än Harry och Meghan, säger källan.

Elizabeth blev drottning den 6 februari 1952 efter fadern kung George VI:s död. Hon kröntes i Westminster Abbey den 2 juni 1953.