Drottningens bästa sparknep – trots att hon är mångmiljardär

Drottning Elizabeth må vara stenrik men det hindrar inte att hon håller koll på utgifterna.

Det kostar en rejäl slant att lysa upp Buckingham Palace med sina 775 rum. Drottningen har därför förbjudit lampor på över 40 watt och låtit sätta upp tydliga anvisningar till personalen att släcka alla lampor i rum där ingen befinner sig. En före detta anställd har sagt att drottningen själv brukar gå omkring i residenset och släcka lampor i rum som just då inte används enligt Showbiz Cheat Sheet.

Darren McGrady, som tidigare var drottning Elizabeths kock, berättade för Telegraph hur tydlig monarken är med att hon inte tål slöseri. Han ger som exempel hur drottningen en gång skickade tillbaka en citron som garnerade hennes frukost, men inte för att det var något fel på den – hon ansåg helt enkelt att den kunde användas på annat sätt senare.

– Hon är otroligt sparsam, sade Darren McGrady till Telegraph.

Drottningen har koll på slantarna. Foto: Colourbox

Drottningen har styrt upp att kungafamiljen ger varandra billiga klappar

Författaren Phil Dampier bekräftade i sin bok ”What’s In The Queen’s Handbag And Other Royal Secrets” ger fler exempel på att drottningen är mycket noggrann vad gäller pengar.

”Hon har alltid koll på slantarna. Hon har väskor som hon har haft i 30–40 år och fortsätter använda”, skrev Dampier.

Drottningen propsar också på att den kungliga familjen ska ge varandra billiga julklappar, inte vräkiga lyxgåvor. Hon ser också till att presenternas omslagspapper sparas och används igen enligt Express.

Drottning Elizabeth återanvänder dessutom gärna kläder som hon tidigare har burit i offentliga sammanhang.

