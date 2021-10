Läkarnas råd till drottningen – gå inte på klimatmötet

I en kommentar från det brittiska hovet står det att drottningen beslutat att inte närvara vid klimattoppmötet COP26, som hålls i Glasgow i Skottland mellan 31 oktober och 12 november.

Kunglighetens läkare ska ha rått henne till att inte närvara, rapporterar bland annat BBC.

Under tisdagen har drottningen samtidigt deltagit vid sitt första kungliga åtagande sedan hon lades in på sjukhus förra veckan. Hon medverkade via länk från slottet Windsor.

Buckingham Palace har tidigare bekräftat att visiten på sjukhuset gällde en ”preliminär undersökning”. Elizabeth fick genomgå tester och undersöktes av läkare. Hon beskrevs sedan vara på ”gott humör”.

Inför sjukhusvistelsen ställde kungligheten in en resa till Nordirland – även det på läkares order.

Har synts med käpp

I flera brittiska medier har det uttryckts oro kring drottningens hälsa den senaste tiden. Detta späktes på än mer när bilder spreds där 95-åringen gick med käpp – något som hon inte gjort i offentliga sammanhang sedan 2003, enligt tidningen People.

Drottningen har tidigare lyft vikten av att närvara vid klimatmötet. Vid öppningen av Wales parlament i mitten av oktober kritiserade hon också makthavare som inte har klargjort om de tänker komma.

Kommentaren snappades upp på evenemangets liveströmning.

– Extraordinärt, är det inte? Jag har hört hur mycket som helst om COP... men jag vet fortfarande inte vem som kommer att komma. Ingen aning, sa hon och fortsatte:

– Vi vet bara vilka som inte kommer. Det är väldigt irriterande när de pratar, men inte agerar.

