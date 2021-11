Drottningen ”mår mycket bättre” – bjuder in till jul

Ryggproblemen har gett med sig och drottningen förbereder sig åter för att ta emot sina närmaste släktingar på Sandringham House i Norfolk till jul.

– Hon har sagt till alla att hon mår mycket bättre, säger en källa till Mirror.

Läkare har beordrat drottningen att ta det lugnt under en tid framöver. I förra månaden tillbringade hon en natt på sjukhus av okänd anledning. Just som hon skulle göra offentlig comeback för ett par veckor sedan skadade hon ryggen och tvingades ställa in.

Förra året firade drottningen jul ensam med prins Philip på grund av coronarestriktionerna. I år blir julen också annorlunda för den 95-åriga regenten. Philip gick ju som bekant bort i april i år och julen blir den första på många årtionden som drottningen firar utan honom.

Nästan alla är inbjudna

Men godset blir fullt ändå. Prins Charles och hertiginnan Camilla väntas komma, liksom prins William och hertiginnan Kate och deras tre barn. Drottningens yngsta son Edward med hustru Sophie och två barn har också tackat ja. Även prinsessan Anne och hennes barn Peter Phillips och Zara Tindall väntas komma. Prinsessorna Beatrice och Eugenie, med makar och deras bebisar har också blivit inbjudna. Harry och Meghan väntas inte flyga den långa vägen från Kalifornien.

– Precis som i många andra familjer blir det här första gången som drottningen kan samlas med sin utökade familj efter att ha hållits isär under så lång tid på grund av pandemin, säger källan.

Drottningen väntas flyga med helikopter till Sandringham den 17 december, även om den traditionella tågresan till godset inte har uteslutits.

