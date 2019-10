Drottning Elizabeth II av Storbritannien är precis som alla andra fans när det kommer till hennes favoritband – med den stora skillnaden att om hon vill träffa sina idoler är det inga problem att ordna.

Popduon Wham!, vars hits inkluderar Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas och Careless Whisper, var en av världens mest framgångsrika under 1980-talet.

Enligt Wham!:s manager Bryan Morrison såg drottningen till att medlemmarna George Michael och Andrew Ridgeley bjöds in till en polomatch i Windsor år 1985.

”Kunde alla Wham!:s hits”

– Till min förvåning, när hon fick träffa dem, kunde drottningen alla deras hits, skriver Bryan Morrison i sina memoarer.

– Och hon spenderade en hel del tid på att lyssna på deras upptåg, skriver Bryan Morrison i sina memoarer.

Mötet bekräftades av den nu framlidne George Michael i en BBC-dokumentär från 2016 där han beskrev drottningen som ”väldigt rar, och väldigt liten”.

Äter banan med kniv och gaffel

Som kunglig är i princip varje vaken minut bevakad av kameralinser och nyfikna blickar, och därför ser drottning Elizabeth till att eliminera risken för prekära situationer.

Att äta med händerna, till exempel en banan, är uteslutet. Istället tar hon i dylika situationer till kniv och gaffel – både för att skala och äta frukten.

Hon kan inte ”bli sedd vräkandes i sig mat som en apa”, skriver The Sun.

För att undvika dålig andedräkt varken äter eller serverar drottning Elizabeth vitlök, enligt tidningen.