Lady Elizabeth Shakerley har dött i en ålder av 79 år, rapporterar brittiska medier.

Hon föddes på slottet Windsor i Storbritannien – och kung Georg VI, drottning Elizabeths pappa, var hennes gudfar.

Ordnade drottningens kalas

Hon hade en viktig uppgift i det brittiska hovet som drottningens festfixare ända sedan 1960. Hon arrangerade parties och mottagningar, till exempel drottningens 80-årskalas och en stor fest före prins Williams och Kate Middletons bröllop 2011.

Drottning Elizabeth såg henne som en nära vän och uppskattade hennes tjänster, skriver Daily Mail. Så sent som i april tilldelades hon en kunglig orden. Hon utsågs till ”Commander of the Royal Victorian Order”, en utmärkelse som ges till personer som har gjort kungahuset personliga tjänster.

Mick Jagger och Sting

Hennes företag ordnade också fester för icke-kungligheter som Margaret Thatcher, Mick Jagger, Sting och paret Hillary och Bill Clinton.

Lady Elizabeths pappa tillhörde den högadliga släkten Anson och hennes mamma, Anne Bowes-Lyon, var brorsdotter till drottningen – och blev prinsessa av Danmark när hon efter skilsmässan från Elizabeths pappa gifte sig med en dansk prins.

Skeptisk till DJ

Lady Elizabeth ordnade en diskoteksfest för kronprins Charles och prinsessan Anne på 1960-talet och ville anlita en DJ. Drottning Elizabeth berättade i en intervju att hon ställde sig skeptisk till det förslaget.

– Mannen ville ha 25 pund av mig för att byta grammofonskivor. Det tog mig rätt många år att inse att det är stor konstform, sade drottningen.

LÄS MER: Meghan och Harrys lyxvilla – här ska de bo