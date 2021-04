Drottning Elizabeth välkomnar besökare till Buckingham Palace

På onsdagen meddelade Royal Collection Trust planerna för våren och sommaren. Buckingham Palace brukar öppna för besökare under sommarmånaderna, men höll stängt förra året, på grund av pandemin.

Den traditionella öppningen av slottets offentliga rum och utställningar ställs in även i år – men i stället erbjuds något unikt: Besökare till trädgården tillåts ta med sig matsäck, stolar, filtar - allt som behövs för en härlig picknick på Buckingham Palaces stora gräsytor.

Guidade turer och picknick på egen hand

Besökarna tillåts gå på egen hand genom den berömda trädgården och runt den konstgjorda sjön från tidigt 1800-tal. Dessutom kommer man kunna boka guidade turer i bland annat slottets rosträdgård och vildblomsäng.

Den stora öppningen sker i juli, men även tidigare under våren kommer man kunna boka andra turer på Buckingham Palaces ägor och se när den enorma blomsterprakten slår ut.

Även andra kungliga slott i Storbritannien öppnar sina portar under våren och sommaren. I Edingburgh välkomnar The Palace of Holyroodhouse besökare från och med april, med en ny konstutställning. Även Windsor, där drottning Elizabeth II isolerat sig under pandemin, öppnar för besökare från och med maj.