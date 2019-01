Drottning Elizabeth ska ha nått sin gräns för allt drama mellan hertiginnorna Meghan och Kate. Enligt Aol ska drottningen desperat ha önskat att Meghan och Kate skulle reda ut sitt bråk.

Under den brittiska kungafamiljens julfirande såg allt ut att vara frid och fröjd mellan hertiginnorna. När gravida Meghan och prins Harry anlände tillsammans med Kate och prins William till Sandringham kyrka såg alla glada ut att vara tillsammans.

Efter en lång tid av bråk och många rapporter om deras fejd syntes ingenting av det i kyrkan under juldagen. Under julen tillbringade de mycket tid tillsammans och eftersom de varit under samma tak betyder det att de inte har kunnat undvika varandra, enligt Cosmopolitan.

Spelade Alfapet tillsammans

Lösningen på allt drama är drottning Elizabeths förtjänst. Hon ska ha nått sin gräns och satt ner foten inför julen. På drottningens privata julfirande njöt den brittiska kungafamiljen av en lunch tillsammans, före de tittade på drottning Elizabeths jultal. Efteråt spelade de Alfapet tillsammans.

– De skrattade tillsammans. Man kunde inte tro att de var någon spänning mellan dem. Det var en underbar dag och kväll, uppger en källa till sajten Aol och fortsätter:

– Om tyska och brittiska trupper kunde ta sina olikheter åt sidan och spela fotboll under första världskriget, så var känslan att Kate och Meghan kunde göra samma sak i Alfapet.