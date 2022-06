Drottning Elizabeth flög hem från Balmoral i Skottland till London på tisdagen, när hon hamnade i flygdramat. Vid avgång från Aberdeen regnade det ordentligt, men ett ruskigt oväder slog till, med hagel och blixtar, samtidigt som hennes privatplan med plats för 13 personer skulle landa på RAF Northolt, nordväst om London.

Piloten tvingades avbryta landningen när ovädret visade sig för kraftigt. Drottningen cirkulerade sedan över London i 15 minuter innan piloten ansåg att ovädret lugnat ner sig så pass att det gick att landa.

Drottningen firar jubileum

Hovet bekräftar det inträffade och säger att det inte fanns någon fara för drottningen.

– Under sådana omständigheter tar man inga risker. Det var rätt att avbryta landningen under blixtnedslagen, säger en källa till The Sun.

På bilder i brittisk media ser drottningen inte det minsta uppskakad ut när hon senare anlände till Windsor, i sin Range Rover och med sin corgi i baksätet.

Drottningen har varit på sitt sommarresidens Balmoral under fem dagar, för att ladda upp inför festligheterna kring hennes 70-årsjubileum som inleds på allvar på torsdag.

