Att drottningen har ställt in sina framträdanden den senaste tiden har skapat oro över hur det egentligen ligger till med den brittiska regentens hälsa.

Men när den nu 96-åriga drottning Elizabeth dök upp på den kungliga hästföreställningen Royal Windsor Horse Show under fredagen var det en märkbart pigg och glad drottning som var på plats.

Drottningen kördes till föreställningen från sitt intilliggande hem Windsor Castle och såg sedan på årets hästparad från sin bil medan hon minglade med andra besökare genom fönstret, enligt the Mirror.

Ridsportsfantast

Drottning Elizabeths passion för hästar och ridsport är väl känd och Royal Windsor Horse Show är uppenbarligen ett av hennes favoritevenemang.

Drottningen har besökt föreställningen nästan varje år sedan dess start 1943 och hon har själv deltagit i tävlingarna vid flera tillfällen.

Drottning Elizabeth har knappt missat en enda upplaga av Royal Windsor Horse Show sedan starten 1943. Drottningen följde årets föreställning med stort intresse.

Enligt the Mirror hade drottningen planerat att besöka föreställningen redan under torsdagen för att se en av hennes egna hästar tävla. Men framträdandet ställdes plötsligt in.

– Hon ändrade sig bara, säger en källa till the Sun.

Kämpar med ”sporadiska rörlighetsproblem”

Besöket på Royal Windsor Horse show är första gången drottningen har synts till offentligt sedan den 28 april.

Tidigare i maj tvingades drottningen ställa in sitt årliga tal vid det brittiska parlamentets öppningsceremoni med anledning av hennes ”sporadiska rörlighetsproblem” som har besvärat henne sedan i höstas.

På grund av drottning Elizabeths rörlighetsbesvär har hovet ordnat med nya transportarrangemang åt henne. Nu slipper drottningen den traditionella hästkortegen och får i stället åka lyxbil för ökad ”komfort och hastighet”.

En källa till hovet som kommenterat drottningens sviktande fysiska hälsa har sagt att hon har ”bra dagar och mindre bra dagar” – men betonar att hon är fortfarande är ”väldigt skarpsinnig”.

