Drottning Elizabeth måste vila ”i minst två veckor”

Drottning Elizabeth, 95, behöver vila. Hennes läkare vill att hon tar det lugnt i minst två veckors tid, efter en period med lite för mycket i kalendern. Det rapporterar bland andra Sky News.

Rekommendationen från hovläkaren kommer efter att drottningen så sent som i förra veckan låg inne en natt på sjukhus.

Vid gott mod

Den 95-årige monarken ska enligt hovet vara vid gott mod och spelade under fredagseftermiddagen in ett tal som kommer att sändas under klimatkonferensen COP26 i Glasgow som startar nu på söndag 31 oktober.

Drottningen skulle besöka konferensen, men det har plockats bort från dagordningen på inrådan av drottningens läkare. I ett par veckors tid kommer hon nu bara utföra ”lättare plikter” från sitt hem och inte göra några officiella besök.

Hon missar därmed också den årliga minnesfestivalen för första världskriget, men ska enligt the Sun vara fast besluten om att delta vid minnesceremonin på söndagen den 14 november.

Kalendern ses över

Det brittiska hovet gör nu en rad förändringar efter läkarnas order om att drottning Elizabeth måste ta det lugnt. Alla drottningens engagemang ska planeras efter hur hennes mående är och hur mycket resande det skulle innebära.

Enligt the Mirror ska det finnas en överenskommelse mellan drottningen och de andra medlemmarna av kungahuset att ett ännu större samarbete dem emellan krävs framgent och att andra medlemmar av kungafamiljen i möjligaste mån följer med drottningen på hennes officiella uppdrag.

