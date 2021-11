Dianas vän drar sig ur ”The Crown” efter romansen

I Netflix dramaserie ”The Crown” får man följa det brittiska kungahuset under historiska skeenden. Just nu spelas säsong 5 in av serien, och fokuset kommer att ligga på prinsessan Dianas liv.

För att manuset skulle ligga så nära verkligheten som möjligt tog seriens manusförfattare Peter Morgan, 58, in Jemina Kahn, 47 – en av prinsessan Dianas närmsta vänner – som rådgivare till serien.

Hon hjälpte bland annat till med att återge berättelserna kring Dianas tidigare relationer med Hasnat Khan och Dodi Fayed, men också den uppmärksammade och kritiserade Panorama-intervjun med BBC-journalisten Martin Bashir år 1995, skriver Daily Mail.

Lämnar serien efter romansen

Samtidigt som Jemina Khan och Peter Morgan arbetade på manuset inledde de också en kortvarig romans under projektets gång.

Men i början av året gick manusförfattaren Peter Morgan tillbaka till sina tidigare partner sedan fyra år, nämligen Gillian Andersson, som spelade Margret Thatcher i den fjärde säsongen av serien.

Nu uppger Jemina Khan att hon drar sig ur serien helt och hållet. Enligt henne har serien inte hanterat Dianas berättelse på ett ”respektfullt eller medkännande” sätt, rapporterar Daily Mail.

Hon ville även att hennes bidrag till serien skulle tas bort och att hennes namn skulle strykas från manuset.

