Dianas gamla hem har blivit en turistattraktion

Mellan 1979 och 1981 bodde blivande prinsessan Diana i en lägenhet på 60 Coleherne Court i London. Där bodde hon tillsammans med två vänner innan hon förlovade sig med den brittiska kronprinsen Charles.

På onsdagen blev lägenheten en officiell turistattraktion i London, med en blå plakett med inskriptionen: ”Lady Diana Spencer, senare prinsessan av Wales, bodde här 1979*1981.”

– Det var lyckliga dagar för oss alla och lägenheten var alltid fylld av skratt. Diana fortsatte med att bli så mycket för så många. Det är underbart att hennes minne lever vidare på det här sättet, säger Virginia Clarke, en av vännerna somboken ”odde i lägenheten med Diana, enligt Reuters.

I boken ”Diana, In Her Own Words” beskrivs tiden i lägenheten som den lyckligaste i Dianas liv.

Diana flyttade när fotograferna flockades

Diana hade köpt lägenheten för 50 000 pund, i dagens pengavärde ungefär motsvarande 2,7 miljoner kronor, med pengar hon hade ärvt. Det var då hon, 18 år gammal, flyttade till London och arbetade som nanny och på förskola. Ett år senare började hon träffa prins Charles och ytterligare ett år senare förlovade de sig. När de förlovade sig belägrades lägenheten ofta av fotografer som ville få en bild av den blivande prinsessan, så Dianas mor såg till att lägenheten såldes.

Plaketten är det andra stora minnesmärket som invigts under 2021, året då Diana hade blivit 60 år gammal. I juli avtäcktes en staty över den forna prinsessan i Sunken Garden vid Kensington Palace.

