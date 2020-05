Hertiginnan Camilla har varit gift med Storbritanniens kronprins Charles sedan 2005. Han var dessförinnan gift med prinsessan Diana mellan 1981 och 1996.

Hertiginnan ger sällan intervjuer, men i dokumentären ”Charles and Camilla: King and Queen in waiting” på Channel 5 berättas om problemen hon hade när hon blev en del av kungafamiljen – och allt hade med prinsessan Diana att göra.

– Alla medlemmar av kungafamiljen har favoriter när det gäller välgörenhet. Vilka organisationer de stöttar, vilka frågor de är mest passionerade kring. För Camilla var det mycket besvärligt eftersom så många av frågorna hon brydde sig om var förknippade med Diana. Hon behövde vara försiktig så det inte såg ut som att hon försökte gå i hennes fotspår, säger hovreportern Daisy McAndrew i dokumentären.

Prinsessan Diana dog i en bilolycka 1997, ett år efter skilsmässan från prins Charles. Foto: STELLA PICTURES

”Hon var livrädd att hon skulle bli utbuad”

Prinsessan Dianas popularitet bland folket kastade även sin skugga över Charles och Camillas bröllop.

– Hon var livrädd att ingen skulle komma. Hon var livrädd att hon skulle bli utbuad. Tidigt den dagen, när gatorna var helt öde, trodde jag att det skulle sluta i nationell apati vilket är nästan lika illa som protester. Men bara någon timme senare var det fullt av människor på gatorna, säger hovreportern Carole Malone i dokumentären.

Numera är hertiginnan Camilla tryggare i sin position. Hon var i februari värdinna vid 15-årsjubileet för stiftelsen Safe House som bekämpar våld i hemmet.

– Ingen kan veta vad som pågår bakom stängda dörrar. Det påverkar alla, det spelar ingen roll vem du är. Mitt budskap till alla som hör det här är att det finns organisationer som kan hjälpa dig. Sök upp dem och berätta vad du har varit med om, sade hertiginnan Camilla i en intervju med Mail On Sunday.

Hon berättade att hon talat med flera kvinnor vars berättelser fick henne att gråta.

– Andra offer måste få veta att det finns hopp och att de inte är ensamma, sade hertiginnan Camilla.

