Därför lämnade Meghan och Harry – ny bok avslöjar

Det var under drottning Elizabeths jultal 2019 som den redan frostiga relationen mellan kungahuset och prins Harry och hertiginnan Meghan blev iskall.

Det skriver författaren Christopher Anderson i den nya boken om det brittiska kungahuset och ”Megxit” – Harry och Meghans uttåg, ”Brothers And Wives Inside The Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan”, rapporterar Page Six.

Men det var inte något drottningen sa.

Enligt uppgifter som publiceras i boken ska det som fick bägaren att rinna över för Meghan och Harry var att de inte fanns med på något fotografi, vilket de gjorde året innan.

Under jultalet sitter drottningen vid ett skrivbord framför en välpyntad julgran. På skrivbordet står fotografier över familjen. Drottningens pappa, prins Charles och hustrun Camilla och ett på prins William, Kate och parets tre barn.

Men prins Harry, Meghan och den då relativt nyfödde Archie lyser med sin frånvaro.

Foto: Youtube. I jultalet 2018 fanns Meghan och Harry med på två fotografier. Foto: REX SHUTTERSTOCK/IBL

I boken står det vidare att hovpersonal ska ha ställt fram ett kort på Harry, Megan och Archie, men att drottningen själv ska ha bett dem att ta bort det.

Vad drottningens motiv ska ha varit framgår inte.

Klart är i alla fall att Meghan och Harry lämnade alla sina uppdrag för kungahuset förra våren, något som kom att kallas för ”Megxit” i brittiska medier.

Sedan Harry och Meghan lämnade ska dock saker och ting ha blivit lugnare inom den brittiska kungafamiljen, något The Mirror rapporterat om tidigare.

– Ett av de största problemen med Harry och Meghan var att de hade svårt att förstå hur saker och ting fungerar när de var en del av hovet, uppgav en källa till tidningen i våras.

