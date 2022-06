Charlenes och Alberts oväntade Norgeresa

Det officiella besöket är ett av Charlenes första på mycket länge. Hon har det senaste året tampats med hälsoproblem och endast synts till vid ett fåtal tillfällen, vilket har spätt på rykten om att hennes och furst Alberts äktenskap är i gungning.

Han har hela tiden tillbakavisat uppgifterna och i samband med ett besök i Göteborg i början av maj kommenterade han kort sin hustrus hälsa med orden:

– Hon mår väldigt bra.

Uppgifter om separation

Bara några dagar senare påstod den franska veckotidningen Voici att separationen var ett faktum. Charlene skulle flytta till Schweiz och få en årlig ersättning på motsvarande 128 miljoner kronor mot att hon fortsätter representera Monaco.

I går meddelade så plötsligt det norska hovet att kung Harald och drottning Sonja skulle äta en sen lunch med Albert och Charlene. Tillställningen var förlagd till det natursköna Bygdø kongsgård utanför Oslo, som disponeras av kungen. Med på lunchen fanns också kronprins Haakon och kronprinsessan Mette-Marit, liksom prinsessan Märtha Louise, enligt VG.

Under tidig kväll fortsatte furst Albert till ett närliggande museum för att tillsammans med kronprins Haakon inviga utställningen ”Sailing the Sea of Science”.

Furst Albert och Charlene har flera gånger tidigare besökt Norge. De var till exempel självskrivna gäster 2017 då kung Harald och drottning Sonja firade sina 80-årsdagar.

