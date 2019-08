Sommaren är snart över och prins Carl Philip och Sofia lämnar några händelserika sommarmånader bakom sig.

Under juli befann sig prinsparet både på Öland och på Gotland. På Gotland sågs makarna på den populära strandbaren Surflogiet som ligger i södra Tofta. Där gick de bland annat längs stranden, pussades och höll hand.

Makarna har även varit på den Franska rivieran, vid Villa Mirage i Sainte-Maxime. Dit åker de varje år, och i år följde även barnen Alexander och Gabriel med på resan, skrev Svensk Damtidning.

Bröllop i USA

I augusti fortsatte härligheterna då prinsparet begav sig till USA för att delta i deras vänner Bryan Hardenberghs och Carolyn Dumsers bröllop den 10 augusti.

Bryan har sedan 2009 varit hockeylagledare för Philadelphia Flyers och Carolyn arbetar på företaget Deloiette.

Bröllopet hade paret skrivit om på en egen webbsida där de informativt beskrivit den kommande helgen.

Även Peter ”Foppa” Forsberg var gäst på bröllopet. Den före detta ishockeyspelaren och prins Carl Philip är nära vänner, och Peter har flera gånger varit med på bland annat kungliga bröllop, skriver Svensk Dam.

Den 9 augusti började bröllopshelgen där gästerna bjöds på välkomstdrinkar. Den 10 augusti vigdes paret i kyrkan Our Lady Star of the Sea Church som ligger i Cape May, New Jersey. Efter vigseln var det festligheter och dagen efter tillbringades på stranden. Under hela helgen kunde paret erbjuda barnvakt till gästerna som kom dit med sina småttingar.

Expressen har sökt Margareta Thorgren, informationschef på hovet, som inte vill ge några kommentarer då resan var privat.

