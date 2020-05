Det har sen tidigare spekulerats om en kommande bok om prins Harry och Meghan.

Nu är det bekräftat.

På Amazon framgår det att boken ska heta ”Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family” – ungefär ”Att hitta frihet: Harry, Meghan och skapandet av en modern kunglig familj” – och att den släpps den 11 augusti.

Biografin ska heta Finding Freedom

Där beskrivs också biografin:

”Få känner till den sanna historien om Harry och Meghan.

För första gången går Finding Freedom bortom rubrikerna för att avslöja okända detaljer om Harrys och Meghans liv tillsammans och skingra de många rykten och missuppfattningar som plågar paret från båda sidorna av Atlanten.”

Författare är Omid Scobie och Carolyn Durand, som båda har bevakat den brittiska kungafamiljen i flera år.

De har tidigare inte velat bekräfta sin medverkan i biografin men säger nu, enligt Mail Online.

– Syftet med boken är att porträttera det verkliga Harry och Meghan, ett par som fortsätter att inspirera många runtom i världen genom sitt humanitära och välgörenhetsarbete men som ofta porträtteras fel.

Vill säga ”sanningen” om Meghan och Harry

Författarna säger sig vilja ”presentera sanningen om felrapporterade historier”.

– Det är tack vare våra källor som vi har haft möjlighet att dela med oss av den definitiva storyn om hertigen och hertiginnan av Sussex, säger Omid Scobie och Carolyn Durand enligt Mail Online.

Tidningen har tidigare rapporterat om att författarna lyckades få till en intervju med Meghan och Harry precis innan paret flyttade till Nordamerikan. På Amazon står det att författarna haft ”unik tillgång” och att boken skrivits ”med delaktighet” av några av hertigparets närmaste.

Boken är 320 sidor lång och ska släppas den 11 augusti. Den väntas bli en global bästsäljare.

LÄS MER: Kungajournalister släpper bok om Meghan och Harry

LÄS MER: Därför dumpar Meghan och Harry kungafamiljen