Archies giftasförbud – måste be om lov

I maj fyllde Archie Mountbatten-Windsor ett år.

Trots att hans föräldrar, Meghan och Harry, tagit tydligt avstånd från det brittiska hovet genom att avsäga sina kungliga titlar och flytta till Santa Barbara, USA, så undkommer Archie ändå inte det rojalistiska livet och sederna som följer med det.

Archie är nummer sex i tronföljden. Och blir nummer fem när hans farfar, prins Charles, en dag blir kung. Det enda som skulle ändra på den turordningen är om någon av Archies kusiner blir föräldrar innan Archie gift sig.

Inte bara gänga sig med vem som helst

Och för att kunna göra det måste han först få okej, eftersom Archie inte bara kan gå åstad och gänga sig med vem som helst.

Den kungliga experten, Iain MacMarthanne, förklarar för The Express att en lag från 2013 – Succession of the Crown Act rule – slår fast att den som står som nummer sex eller högre gällande den brittiska tronföljden måste be den då aktuella regenten om ”giftaslov”.

För att slippa det är det alltså bara för Archie att hoppas på att kusinerna prins George, sju, prinsessan Charlotte, fem, och prins Louis, två, får barn när de når fertil ålder.

