”Allvarliga tvivel om att prins Harry återvänder till England”

Relationen mellan prinsbröderna har varit ansträngd sedan Harry och Meghan lämnade kungahuset förra året, spänningar som förvärrades efter parets Oprah-intervju. Där anklagades kungahuset för rasism, Meghan sade att hon kände sig som en fånge och hävdade sade att Kate hade fått henne att börja gråta inför bröllopet med Harry. Prins William uppges se det som oacceptabelt att Meghan hängde ut hans fru under intervjun.

När Harry nyligen återvände till England för sin farfar prins Philips begravning hade han ett två timmar långt samtal med sin bror William och sin pappa Charles. Förhoppningen var att detta skulle fungera som en isbrytare och bereda vägen för en försoning.

– Relationen mellan ”Fab Four” – Harry, Meghan, William och Kate – är nu så sönderslagen att alla är på helspänn inför minsta tecken på att saker håller på att förbättras eller försämras. Samtalet efter prins Philips begravning var en början men var uppenbarligen mycket ansträngt, säger hovexperten Phil Dampier som skrivit boken ”Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words”.

Prinsessan Diana skulle ha fyllt 60 år i sommar. Foto: DENIS PAQUIN / AP TT NYHETSBYRÅN

”Tror inte Meghan kommer att återvända till Storbritannien”

Den 1 juli skulle prinsessan Diana, som dog i en bilolycka 1997, ha fyllt 60 år. Hon kommer att hedras med avtäckningen av en staty vid Kensington Palace. Planen har hela tiden varit att bröderna Harry och William skulle stå sida vid sida vid avtäckningen. Men Harrys deltagande har fortfarande inte bekräftats från officiellt håll – och frågan är om det kommer att bli av.

– Prins Harry skulle återvända till England för avtäckningen, men det finns allvarliga tvivel om att det blir av nu, säger Phil Dampier som också tror att Meghan har lämnat landet för gott:

– Jag tror personligen inte att Meghan kommer att återvända till Storbritannien.

