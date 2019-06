Prinsessan Madeleine, 36, bor i Florida, USA, tillsammans med sin man Chris O'Neill, 44, och deras tre barn prinsessan Leonore, 5, prins Nicolas, 3, och prinsessan Adrienne, 1.

Både Madeleine och Chris skulle närvara vid nationaldagsfiranden den 6 juni, men i sista stund fick Chris avboka firandet och stanna hemma i Florida med sjuka barn.

Därför var det osäkert om paret skulle få fira sin årsdag tillsammans.

Nu bekräftar hovets informationschef Margareta Thorgren att paret slipper fira på skilda håll. Chris har lyckats ta sig till Sverige och Madeleine slipper fira årsdagen på egen hand.

– De firar sin bröllopsdag tillsammans, säger hon och tillägger att paret kommer att fira bröllopsdagen helt privat.

Förlovade sig 2012

Madeleine och Chris träffades för nio år sedan och förlovade sig 2012. Året därpå gifte de sig i Slottskyrkan och bröllopsceremonin direktsändes på SVT.

Prinsessan bar en brudklänning av den italienske designern Valentino Garavani. Under vigseln framförde bland annat artisten Peter Jöback kärlekslåten ”The First Time I Ever Saw Your Face”.

Foto: Expressen / Sven Lindwall

För deras smekmånad bar det sedan av till det tropiska paradiset Seychellerna.

Firar födelsedagen

Men det är inte bara bröllopsdagen som ska firas. På måndag fyller nämligen prinsessan Madeleine 37 år och då kommer även det firas privat med familjen.

Däremot kommer vi inte att få se paret på den årliga Polarprisgalan, som är på tisdag 11 juni, något som hovets informationschef Margareta Thorgren bekräftar.

Då är Madeleine i väg på annat arbete med sin nya bok, ”Stella och hemligheten”, som kom ut i veckan.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT / KARIN TÖRNBLOM TT NYHETSBYRÅN

På fredag den 14 juni väntas statsbesök från Sydkorea då både Madeleine och Chris kommer att delta.