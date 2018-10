De blir nya ledamöter i Svenska Akademien

De två nya ledamöterna kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december, uppger Akademien i ett pressmeddelande.

Juristen och HD-domaren Eric M Runesson, 58, efterträder Lotta Lotass på stol 1. Författaren Jila Mossaed, 70, efterträder Kerstin Ekman på stol 15.

– Det gläder oss kolossalt mycket att hon blir en del av Akademien, säger Anders Olsson till TT. Han framhåller även att de två ledamöterna tackade ja direkt vid förfrågan. Med glädje dessutom.

– Det är de första frågorna vi har ställt och de svarade ja, ett riktigt rungande ja, förklarar Anders Olsson.

Oklar framtid för Katarina Frostenson

Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund, som alla lämnat sina stolar i Akademien, var med vid genomröstningen.

– Även de tre, som ställts sig utanför Akademiens arbete, har varit med i omröstningen. Det tycker jag är väldigt fint, säger Olsson i Sveriges Radios ”Ekot”.

Hur Katarina Frostensons framtid i Svenska Akademien ser ut vill Anders Olsson inte gå in på.

– Det är också en fråga jag inte vill besvara just nu. Jag kan säga att vi har kommit fram till en samsyn i sättet att förhålla oss till Katarina Frostensons ledamotskap. Det är bra att vi gjort det, stegvis börjar vi köas våra problem. Men vi har lång väg kvar innan allting är klart, säger Olsson i ”Ekot”.

Kungen: Invalet är positivt

Kung Carl Gustaf har godkänt de två nya ledamöterna. Som Svenska Akademiens högste beskyddare krävs att han finner de föreslagna lämpliga för uppgiften.

"Kungen har i dag informerats om och godkänt invalet av två nya ledamöter till Svenska Akademien", skriver kungahuset i pressmeddelande på hemsidan.

Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare på väg till mötet på slottet där kungen informerades. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Med anledning av invalen har kung Carl Gustaf lämnat en kommentar:

”Invalet av två nya ledamöter är positivt. Det är min förhoppning att Svenska Akademien därigenom ges möjlighet att fortsätta återuppbygga förtroendet för institutionen och att Akademien nu kan fortsätta sitt viktiga arbete.”

Karin Olsson: Onekligen speciellt

Expressens kulturchef och ställföreträdande ansvariga utgivare Karin Olsson hoppas att de båda nya ledamöterna blir en tillgång för den problemtyngda Akademien.

– Det är onekligen speciellt att Svenska Akademien väljer in just den jurist som medlat i konflikten. Vill Nobelstiftelsen genom honom ha en direktlänk in i Akademien och vad betyder det i så fall för dess självständighet? Hans yrkeskvalifikationer är givetvis oklanderliga, men man är ju nyfiken på vilka romaner och vilken poesi karln läser. Jag hoppas att det är en i grunden bildad och läsande jurist som ska inträda i Akademien, säger Karin Olsson.

Hon fortsätter:

– Jila Mossaed och hennes författarskap där exilen och migrantskapet utgör viktiga teman kommer säkert att vara en tillgång i Svenska Akademien, inte minst med tanke på att det rör en av vår tids stora frågor. Och om Katarina Frostenson nu är ute i kylan behövs det en annan poets blick bland de aderton.

Expressen kulturchef Karin Olsson: Om Katarina Frostenson nu är ute i kylan behövs det en annan poets blick bland de aderton. Foto: OLLE SPORRONG

Har gett ut sju diktsamlingar på svenska

Jila Mossaed föddes 1948 i Teheran och kom till Sverige 1986. På persiska har hon givit ut två romaner och sex diktsamlingar.

Därefter har hon utkommit med sju diktsamlingar på svenska, senast "Vad jag saknades här".

Jila Mossaed har tilldelats en rad litterära priser, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2016.

– I mitt gamla hemland uppskattade man inte mina ord, men i mitt nya land erbjuder man mig nu en av de bästa litterära platserna på grund av mina ord. Det är så glädjande och hedrande, säger den nyinvalda akademiledamoten till TT.

Jila Mossaed har bland annat tilldelats Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2016. Foto: PER WISSING

Eric M Runesson, född 1960, är jur.dr och docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som advokat och adjungerad professor i Lund och Stockholm. Runesson har stor erfarenhet av skiljemanna- och medlingsuppdrag. Eric M Runesson är numera justitieråd i Högsta domstolen.

Enligt Kristianstadsbladet var det Runesson som agerade medlare mellan Svenska Akademien och Nobelstiftelsen.

Därför valdes Eric Runesson in

Anders Olsson är tydlig med att Runesson valdes in delvis på grund av att Akademien verkligen vill ha en jurist som ledamot.

– Vi har länge haft som högsta önskemål att välja in en jurist. Vi har saknat den kompetensen, har vi förstått under hela detta år, säger Olsson i ”Ekot” och fortsätter:

– Det är inte alltid man går igenom så allvarliga kriser där man tvingas ta ställning i juridiska spörsmål. Men under många år kändes inte det här nödvändigt.

Eric Runesson säger i Sveriges Radios ”Ekot” om varför han tackade ja till att ingå i Svenska Akademien:

– Tre faktorer jag tänkte på: Det är att jag genom min forskning förvärvat en del insikter om konflikthantering, hur man kommunicerar. Det andra är att jag tror att jag har hyfsat bra kännedom om den juridiska miljö Akademien finns i, det är inte vardagsjuridik. Det tredje, min erfarenhet från nästan 30 år som advokat, kan säkert bidra också.

Runesson har också varit med och reviderat Svenska Akademiens stadgar, bekräftar han för ”Ekot”.

LÄS MER: Hovet: Bara kungen kan ändra i stadgarna

Dramatiskt möte på torsdagen

Efter torsdagens möte i Svenska Akademien smet de flesta ledamöterna ut bakvägen och kördes i väg i väntande bilar.

Men mötet beskrivs som ett genombrott där nya namn på ledamöter lades fram.

Under fredagsförmiddagen beviljades Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson företräde hos kung Carl Gustaf.

Ständige sekreteraren Anders Olsson passerade in till Slottet i Stockholm strax efter 09.30. Vid 10-tiden kom han ut igen, men var mycket fåordig angående mötet.

Expressen frågade bland annat om Katarina Frostenson tagits upp i samtalet med kungen.

– Nej, svarade Anders Olsson.

Enligt SVT har Nobelstiftelsen ställt kravet att Frostenson måste lämna Akademien, men detta har stiftelsens vd Lars Heikensten varken velat bekräfta eller dementera.

