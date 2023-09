Villa Mirage på den Franska rivieran brukar beskrivas som kungafamiljens semesterparadis.

Sommarbostaden ligger mitt i det exklusiva kustsamhället Sainte-Maxime och har egen strand mot Golfe de Saint-Tropez korallblå vatten.

Det är inte bara ett populärt resmål under sommarmånaderna för kungaparet.

Huset har också känslomässig betydelse för kungen.

Här höll de kärleken hemlig

Det var här prins Bertil levde med prinsessan Lilian då de var tvungna att hålla sin kärlek hemlig.

Först efter 33 år tillsammans, när kung Carl XVI Gustaf tillträtt tronen, fick prins Bertil tillstånd att gifta sig med gruvarbetardottern från Wales.

– Där levde de sitt privata liv, säger prinsessan Birgitta som bodde i huset under sin smekmånad med maken prins Johann Georg av Hohenzollern, även kallad ”Hansi”.

Hon minns hur viktigt huset var som fristad för prins Bertil och prinsessan Lilian.

Där kunde de vara sig själva.

– Det finns det officiella livet och det privata livet. Det är två liv. Det är så... Så kallade vi det förr, säger hon.

Har bevarat Bertils och Lilians stil

Kung Carl XVI Gustaf, som firar 50 år på tronen, har också till stor del behållit huset som det såg ut under prins Bertils och prinsessan Lilians tid här.

Rummen går i pastellfärger, prinsessan Lilians favorit. Matsalen har panoramafönster som ger en utsikt över Medelhavet. Skjuter man undan fönstren kommer man till en terrass och kan skapa ett extra stort uterum. I vardagsrummet finns en öppen spis som prinsessan Lilian gav sin make i present.

Huset har sju rum och kök. Här finns plats för barn och barnbarn när de kommer på besök. Prins Carl Philip har också varit i Sainte-Maxime med prinsessan Sofia och deras barn. På övervåningen finns tre sovrum.

Huset har sju rum och kök. Här finns plats för barn och barnbarn när de kommer på besök. Prins Carl Philip har också varit i Sainte-Maxime med prinsessan Sofia och deras barn. På övervåningen finns tre sovrum.

Därför vill kungen sälja

Nu överväger kungen dock att sälja huset.

Orsaken är all trafik på kustvägen utanför.

– Det ligger så dumt nu, nästan på stora vägen, säger prinsessan Birgitta. Det är så mycket trafik. Och jag vet att min bror kanske vill sälja det. De har inte så stor nytta av det egentligen, så det är lite så där... Men det är synd. Om det blir av så tycker jag att det är synd. Men okej, säger prinsessan Birgitta.

Prins Carl Philip och prinsessan Birgitta tillsammans på Business of Design Week i Hongkong. Foto: DAVID SICA / STELLA PICTURES

Kungens hus ligger precis vid en knutpunkt där kustvägen D559 från Cannes möter genomfartsleden från motorvägen A8.

Trafiken står ofta still.

Bilar som möts vid kungens semesterbostad tutar hetsigt för att få företräde när två vägar blir till en enda som leder till den populära semesterorten Saint-Tropez.

– Det här är den värsta gatan på hela Rivieran, säger Marina som arbetar på Total Energie, en bensinstation bara 200 meter från Villa Mirage.

Hon pekar på trafiken.

– Du tycker kanske att det är hemskt nu, bara för att det är köer, men det brukar vara mycket värre. Nu rör sig bilarna åtminstone långsamt framåt. Det brukar stå helt still, säger hon.

Köer precis utanför baksidan av kungens semesterbostad. Foto: SVEN LINDWALL

Kaos varje dag

Kungen har tidigare pratat i franska Paris Match om sin kärlek till Frankrike, och om att han besöker Villa Mirage en gång per år.

Grannar förstår dock om den svenska kungen tycker att trafiken är ett problem.

Det är inte längre drömläget det varit.

Anais Galliez, 26, säljer glass på strandpromenaden som ligger precis vid huset.

– Det ska egentligen ta en kvart till Saint-Tropez härifrån, men det tar en och en halv timme på grund av trafiken. Och det är samma sak varje dag, säger hon.

– Det är kaos jämnt.

Anais Galliez, 26, säljer glass på strandpromenaden vid Villa Mirage. ”Det är kaos jämnt”, säger hon om trafiken utanför kungens sommarhus. Foto: SVEN LINDWALL

Det är inte bara turister som kör på den vackra vägen vid havet under sommarmånaderna.

Vägen är tungt trafikerad av lastbilar och turistbussar. Utryckningsfordon måste använda vägen för att nå kustorterna.

Ändå betraktas läget som extra värdefullt.

Grannen fick bra betalt

Villa Mirages grannhus såldes så sent som 2021 av Concierge Auctions. Den internationella mäklarfirman, med huvudkontor i New York, vill inte säga vad köparen betalade, men enligt tidningen Nice Matin såldes det för 103 miljoner kronor.

I bostadsannonsen kunde man läsa att ett sådant här läge bara finns tillgängligt en gång under ens liv. För att få buda var man tvungen att lägga en miljon kronor i deposition.

I beskrivningen av läget satte mäklaren Philip Weiser strålkastarljuset på att huset hade en privat strand, men också att det var ett område där kungligheter och kändisar bodde.

– Du kan resa med båt över bukten till Saint-Tropez på fem till tio minuter vilket gör det helt unik, säger han.

– Det är ett av världens mest eftersökta områden och det är en ikonisk plats på Franska rivieran. Det är ju känt för sina stränder så klart, för sina vackra byar, marinan, och allt omkring som gör Saint-Tropez till en juvel.

Hårt trafikerat semesterparadis.

Obamas favorit

I Saint-Tropez trängs några av världens rikaste människor i hamnen. Enorma lyxyachter skymmer sikten för husen vid strandpromenaden.

Det är kö till modehuset Diors utomhusrestaurang där menyn erbjuder 100 gram Kristal-kaviar för 4 000 kronor.

Exklusiva sportbilar slåss om de få parkeringsplatserna.

– Människor från hela världen lockas hit av livsstilen, golfbanorna, poloklubbarna, nattklubbarna och restaurangerna, säger Philip Weiser.

För att undvika trafiken kan kungen och drottningen ta båt till olika favoritplatser på Franska rivieran.

En gatustädare plockar bort skräp vid en Ferrari i Saint-Tropez.

I Concierge Auctions bostadsannons för grannhuset kunde man också läsa att det bara var 15 minuter till Club 55, en exklusiv strandrestaurang med 120 anställda dit kungen tagit besökande vänner med båt.

Bland strandkrogens mest kända gäster finns också fotomodellen Kate Moss, president Barack Obama, artisten Bono, fotbollsspelaren Sami Khedira och filmstjärnan Marion Cotillard.

Lyxbåten väntar i närheten

I närheten av Villa Mirage ligger kungens båt Polaris, en exklusiv J-Craft av modellen Cabrio Cruiser.

Den tolv meter långa båten – försedd med japanska lättviktsmotorer – kostade 2 125 000 kronor när den köptes. Kungen behövde dock inte betala mer än 625 000 kronor, som tack för att han bidrog med marknadsföringen.

– Får man en möjlighet att leverera en båt som vår kungafamilj ska tuta runt i bland alla rika människor på Rivieran, så är det klart att man drar ner priset, sa båtkonstruktören Björn Jansson till Aftonbladet i samband med köpet 2000.

När Financial Times skrev om den svensktillverkade båten satte man också rubriken ”Made by vikings, sailed by kings”.

Tillverkad av vikingar, men gjord för kungar.

Polaris har en tretungad flagga med riksvapnet i aktern. I fören vajar en vimpel med kungliga kronor.

Polaris har en tretungad flagga med riksvapnet i aktern. I fören vajar en vimpel med kungliga kronor.

I sittbrunnen finns en ismaskin och självkylande ishink. På båten står det både KSSS och GKSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet och Göteborgs Kungliga Segelsällskap.

Kungen och drottningen var ute och snorklade med Polaris när de var i Sainte-Maxime i augusti i år.

Erbjuder avskildhet

Båten ger dem mer avskildhet än om de badar vid sin egen strand. En mur är det enda som separerar trädgården från den populära stranden Plage de la Croisette.

Delar av kungafamiljens strand syns från badplatsen.

Och när Expressen besöker Sainte-Maxime ligger tre motionssimmare i vattnet utanför huset och tittar in mot den privata stranden.

Stranden Plage de la Croisette vid Villa Mirage.

Paul saknar sin boule-kompis Bertil

I Sainte-Maxime skulle man sakna kungafamiljen om de sålde huset. I parken vid marinan och casinot finns välordnade Boulodrome de Prince Bertil, boulebanorna döpta efter prins Bertil. Här var prinsen och prinsessan populära pensionärer och en naturlig del av av folkmyllret.

Prins Bertil älskade boule.

Paul som spelar boule på den svenska kunglighetens banor saknar prinsen som gick bort 1997.

– Det är ingen slump att vi döpt den hör platsen efter prinsen, säger han. Jag brukade hänga runt prins Bertils knä från att jag var fem år gammal. Han var alltid här och spelade boule från morgon till kväll. Det var en väldigt glad, snäll och fin man.

Paul saknar sin kompis prins Bertil.

Senare när Paul växte upp blev de vänner och spelade boule tillsammans. Prinsen tog den franska sporten på stort allvar.

– Vi hade turneringar där alla mötte alla, det pågick ständigt fem matcher samtidigt, och prins Bertil brydde sig verkligen om hur han spelade. Han hade alltid med sig ett anteckningsblock där han skrev ned hur han spelade så att han kunde analysera det efteråt.

Uppmaningen till kungen

Glassförsäljaren Anais Galliez gillar också kungafamiljen.

– Säg till honom att titta förbi så ska jag bjuda på glass, säger hon och ler.

Anais ser det som att hon har ett liknande jobb som kungen.

– Jag säljer glädje. Och den största fördelen med att sälja glass är att jag också får vara ute och träffa människor.

Robert Börjesson och Sven Lindwall på plats i Sainte-Maxime. Foto: SVEN LINDWALL

