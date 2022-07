Hertiginnan Meghan har inte haft kontakt med sin pappa Thomas Markle på flera år. Strax innan Harry och Meghans bröllop 2018 sålde Thomas bilder på sig själv till paparazzifotografer vilket upprörde Harry och Meghan.

Tålamodet tog slut

Nya uppgifter från den kommande boken ”Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors” säger nu att drottningen och prins Charles försökte få Meghan att reparera relationen redan 2018, rapporterar The Sun som publicerat ett utdrag ur boken skriven av journalisten Tom Bower.

Thomas Markle hade då gett flera intervjuer där han bland annat sågade kungafamiljen, något som inte uppskattades. I juli 2018 var Charles tålamod slut.

– Kan hon inte bara åka och träffa honom och få ett stopp på det här, ska Charles ha sagt till Harry.

”Helt orealistiskt”

En av Meghans förklaringar till att hon inte ville ha kontakt med sin pappa var att hon inte litade på att en eventuell kontakt skulle stanna mellan dem.

I ett försök att få Meghan att besöka sin pappas bostad i Mexiko tog drottningen och Charles ett videosamtal med Meghan och bad henne åka.

– Det var helt orealistiskt att tro att jag kunde flyga diskret till Mexiko och dyka upp oannonserat, sa Meghan enligt boken och menade att det hela troligtvis skulle skapa en mediestorm som skulle skämma ut kungahuset ännu mer.

Kungligheterna på andra sidan luren ska då ha lämnat samtalet ursinniga.

Två år sedan lämnade Harry och Meghan sina arbetande roller i kungahuset.

