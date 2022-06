På konsumentsajterna rasar kunderna mot researrangören Detur.

Mängder av kunder vittnar om plötsliga avbokningar och uteblivna återbetalningar i sina omdömen.

Flera personer anklagar Detur för att lura in sina kunder med så kallade ”lockpriser”, för att sedan ställa in resan med kort varsel och i stället erbjuda ombokning för ett mycket högre pris.

”Snacka om att spotta folk i ansiktet och lura av folk på de pengar man kämpat för, varje arbetsdag på jobbet för att få in. Resan man i princip lever för på den tuffare delen av vinterhalvåret”, skriver en upprörd kund på sajten Trustly.

Besvikelsen: ”Har pratat om resan varje dag”

Kompisarna Cayla, Tilda, Alice, Lovisa, Jaqueline och Joline är några av dem som fått semestern förstörd efter att Detur plötsligt ställt in deras bokning.

Tjejerna bokade en all inclusive-resa till Rhodos via Detur redan i augusti förra året. Efter att ha längtat i 10 månader, med bara veckor kvar till avfärd, kom beskedet från företaget:

Resan var inställd.

– Det var så nära nu. Vi har pratat om resan varje dag sedan vi bokade och nu kommer vi inte kunna åka någonstans alls, säger Alice Lind.

Cayla Mir. Foto: Privat.

Känner sig bedragna

När Detur meddelade om kancelleringen skrev företaget att man ”tvingats se över sitt reseprogram” på grund av låg efterfrågan och få bokningar.

Drabbade kunder erbjöds två alternativ: Ombokning till en ny resa till ”dagens priser” eller att få det inbetalda beloppet tillgodo genom en voucher med 20 procent av det redan betalda beloppet adderat som ”tröst”.

Det bästa erbjudandet tjejerna fick var då att boka en ny resa för det dubbla priset – men till Turkiet och inte Rhodos som planerat.

För tjejerna, som alla är i gymnasieåldern, var alla ombokningsalternativ helt enkelt för dyra och nu ser det ut som att deras efterlängtade utlandssemester inte blir av.

De säger att de känner sig lurade av Detur och ifrågasätter om företaget har satt inställningarna i system.

– Det känns som de försöker lura en till att boka om resan med dem fast för mer pengar – som om de hoppas att man ska tänka ”jag kan väl lika gärna kan boka med dem igen” för att det blir enklare, säger Cayla Mir.

Detur: Erbjöd alternativ

Detur skriver i ett mejl till Expressen att man under våren och sommaren tvingats ställa in ett antal avresor på grund av för få bokningar. Enligt resebolaget har man i dessa fall gjort en avvägning mellan att invänta ett bättre bokningsläge för att ändå kunna genomföra resorna mot att ställa in och meddela resenärerna så tidigt som möjligt.

För de kunder som drabbats av inställda bokningar har företaget erbjudit i den utsträckning det varit möjligt erbjudit en alternativ resa.

”För dem där en erbjuden alternativ resa inte har passat, så har Detur även erbjudit möjligheten att ha det belopp som betalats som innestående för en senare resa och då med en 20 % ”bonus”. Detta har inte varit någon skyldighet, utan något Detur valt att göra för att i någon mån kompensera för den uteblivna, efterlängtade semesterresan”, skriver Detur.

Svaret på kritiken: ”Ingen bluff”

I april avslöjade SVT Nyheter Västernorrland att omkring 120 av Deturs avgångar i Sverige hade ställts in dittills i år, vilket motsvarade ungefär 15 procent av alla lågprisresor företaget sålt inför vårsäsongen.

På frågan om hur företaget såg på anklagelserna om att de ”bluffar med lockpriser” svarade Detur:

”Att gå igenom den processen med syfte att ställa in resor och försöka få ombokningar till en annan resa med högre pris skulle helt enkelt inte vara vare sig logiskt eller lönsamt.”

Tidigare i år öppnade Konsumentverket ett tillsynsärende mot Detur efter flera anmälningar.

Ärendet avslutades dock efter att resebolaget rättat informationen som går ut till företagets kunder, skriver Örnsköldsviks Allehanda.

