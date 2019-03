”I dag har jag något roligt att berätta. I slutet av sommaren får vi förhoppningsvis välkomna ett till barn till vår familj. Jag mår bra och är självklart mycket glad och förväntansfull”, skriver Amanda Lind i en post på Instagram där hon visar upp sin växande mage.

Hon skriver vidare att det sedan förra mandatperioden finns ett nytt regelverk för statsråd som behöver vara hemma för att ta hand om sina barn, och:

”Jag planerar att vara hemma på deltid under en period i höst. Jag och statsminister Stefan Löfven har haft bra samtal om de praktiska lösningarna. Jag är stolt över att ingå i en modern regering, som gör det möjligt också för ministrar att skaffa barn och familj.”

Veckopendlar till Norrland

I en stor intervju med Expressen efter ministerutnämningen berättade 38-åriga Amanda Lind som har två gemensamma barn med maken och konstnären Björn Ola Lind, samt två bonusbarn, att planen tills vidare var att fortsätta veckopendla till Härnösand - och att maken just nu tar ett större ansvar för hem och barn och markservice.

– Jag veckopendlar ju, så mycket av det dagliga är jag inte en del av, men jag försöker att hålla kontakten via Skype till exempel med mina barn, och på Messenger. Det var en tid där jag till och med läste godnattsagor via Skype och det händer att jag är med och äter frukost via Skype. Det gäller att hitta metoder. När jag är ledig försöker jag att prioritera och lägga i från mig telefonen och göra saker aktivt med mina barn och praktiska saker hemma, sa Amanda Lind.

I slutet av januari presenterade statsminister Stefan Löfven sitt regeringsbygge. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Statsrådet skriver vidare i sin ”gravidpost” på Instagram att hon just har fullt fokus på politiken och arbetet i regeringen.

”Redan i morgon besöker jag Umeå för att inviga Samiska veckan, på torsdag tar jag emot förslaget på nationell biblioteksstrategi och nästa vecka ska jag bland annat besöka VM i skidskytte i Östersund. Det finns så många spännande frågor på mitt bord. Nu ser jag fram emot år med både mycket viktigt politiskt arbete och att få följa en ny liten människas resa i livet. Så stort och magiskt.”