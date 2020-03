Kuba:

Det finns något Kuba varit duktigt på att exportera sedan Fidel Castro tog makten: läkare och sjukvård. Kuba har hittills varit hyfsat förskonat från coronaviruset - där finns ännu bara 48 officiella fall. Men kubanerna säger sig ha en ”mirakelmedel” som kan fungera mot viruset. Det har använts bland annat i Kina, en av 30 olika mediciner som testats av Kinas nationella hälsokommission. Läkemedlet heter Interferon Alpha-2B Recombinant och har tidigare använts som behandling mot bland annat denguefeber, hepatit B och C och en del andra sjukdomar. Helen Yaffe vid Glasgow universitet citerar i ett blogginlägg den kubanske biotech-experten Luis Herrera Martinez som kallar läkemedlet en ”potentiell mirakelmedel” mot corona. WHO studerar nu Interferon Alpha 2B.

Frankrike:

USA:s president Donald Trump hoppas att USA ska kunna var i gång som vanligt redan i till påsk. Få hälsoexperter tror det. Frankrikes president Emmanuel Macron, har enligt the Guardian, fått rådet av sina epidemiologer att fortsätta med de hårda restriktionerna i minst sex veckor framåt. Något officiellt beslut har inte tagits än. Frankrike har 22 300 fall och 1 100 har avlidit. Av 10 176 som vårdas på sjukhus så ligger 2 156 på intensiven. 34 procent av dem på intensiven är under 60 år. Frankrikes kyrkklockor skulle ringa klockan 19.30 på onsdagskvällen som en symbol för solidaritet och nationell enhet.

Kina:

Det är möjligt att stoppa coronaviruset med social distansering och hårda inskränkningar i folks rörelsefrihet. Den slutsatsen drar brittiska Imperial College i rapport som studerat erfarenheterna från kinesiska Wuhan. Kina har denna vecka börjat lätta på restriktionerna även i mångmiljonstaden där coronasmittan först upptäcktes. Rapporten är skriven av bland annat epidemiologen Neil Ferguson, som analyserar smittans utbredning i Storbritannien. Men för att lyckas så måste alla med symptom testas och de som testar positivt och deras kontakter måste sedan isoleras, noterar rapporten.

Spanien:

Så har ännu ett land passerat Kina vad gäller antal döda i coronavirus. I Spanien har 738 personer avlidit under det senaste dygnet och det totala antalet döda är nu 3 434. I Kina har 3 285 avlidit. Värst drabbat är huvudstaden Madrid där en ishall används som bårhus. Italien passerade Kina vad gäller antal döda i förra veckan, men siffrorna accelererar nu snabbt även i Spanien. Antalet nya smittade ökade med hela 20 procent det senaste dygnet och Spanien har nu 47 610 fall. Siffran har fördubblats på fyra dagar. Sjukvården är hårt överbelastad och cirka 14 procent av de smittade är nu sjukhuspersonal som tvingas stanna hemma från jobbet.

Belgien:

Det gäller att inte ropa hej för tidigt. Belgien hade två dagar i rad sett siffrorna gå ner vad gäller hur många som lagts in på sjukhus med coronasmitta. Men under det senaste dygnet har antalet plötsligt ökat kraftigt i stället. Och det med hela 50 procent. 434 behövde vård under de senaste 24 timmarna. Belgien har 4 937 kända fall av coronasmitta och 178 personer har avlidit. En talesman för Belgiens federala kriscenter varnar för att landet inte nått kulmen vad gäller smittans utbredning. Belgien har - likt de flesta länder i EU - infört hårda restriktioner över hur invånarna för röra sig. Italien är det land som legat före alla andra och där tror man att siffrorna kan börja vända neråt framåt helgen.

