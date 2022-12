I dagarna är det tre år sedan WHO fick information om ett utbrott av ett nytt coronavirus i Kina. Mycket har hänt sedan dess, och ändå är det nästan som att vi nu är tillbaka vid pandemins första dagar. I alla fall vad gäller Kina.

Landet som var först in i pandemin, ser ut att bli sist ut ur den.

Tidigt under 2020, när smittspridningen i Wuhan såg ut att vara bortom kontroll, införde Kina som bekant en lockdown i staden. Människor fick inte lämna sina hem, butiker stängdes och kollektivtrafiken stod stilla. Smittspridningen skulle tryckas ned.

Sedan fortsatte Kina på den inslagna vägen och införde en så kallad zero covid-strategi. Nolltoleransen mot smittspridningen innebar bland annat masstestning, nedstängningar och total övervakning av medborgarna under nästan tre år.

Nu har Kina svängt helt om. Efter landsomfattande protester under senhösten kom besked om att det skulle ske lättnader av de hårda åtgärderna mot viruset. I stället för lättnader verkar de ha tagits bort helt och landet upplever nu en massiv smittspridning. Men precis som för tre år sedan är den officiella informationen från landet minimal och sannolikt felaktig. Bara ett fåtal dödsfall har rapporterats, trots uppgifter om en överbelastad sjukvård och överfulla bårhus på flera håll i landet.

Nolltoleransen är ohållbar på sikt, viruset finns fortfarande där när strategin avslutas

Vad gjorde man egentligen under den tid man köpte sig under nolltoleransstrategin? Sjukvården har inte rustats upp för att klara en omfattande smittspridning, de äldre och mest sårbara för viruset har inte vaccinerats i tillräckligt hög utsträckning, och mer effektiva vaccin än de egenutvecklade har ratats.

Resultatet kan bli katastrofalt. Hundratusentals människor kan dö, många fler bli svårt sjuka och forskare varnar för att den massiva smittspridningen kan bli en grogrund för nya virusvarianter.

Redan tidigt 2020 stod det klart för forskare inom bland annat smittskydd, epidemiologi och virologi att coronaviruset inte går att utrota. En nolltolerans mot viruset kan verka lovvärd, ingen vill att någon ska bli sjuk eller dö av covid-19. Men nolltoleransen är ohållbar på sikt, viruset finns fortfarande där när strategin avslutas.

Det Kina verkar testa nu är det som hånfullt kallats ”let it rip”, att göra ingenting. Det som Sverige anklagades för att göra under våren 2020. (Ni som minns hemarbetet, de tomma restaurangerna och uppmaningarna om att stanna hemma vid minsta sjukdom vet att så inte var fallet.) Att släppa spridningen helt fri är minst lika ohållbar som en nolltolerans när många saknar immunitet. Kina är kvar i en fas av pandemin där viruset fortfarande kan göra stor skada, särskilt hos äldre och ovaccinerade.

Under snart tre år har resten av världen behövt balansera åtgärder som gör stor skada på viruset samtidigt som de gör liten skada på resten av samhället och våra liv. Somliga har varit mer framgångsrika i detta än andra. Forskarna är fortfarande inte överens om vilka åtgärder som är mest effektiva och samtidigt minst skadliga. Men vi alla borde vara överens om att både zero covid och let it rip är extrema metoder som bör förkastas.

