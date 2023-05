Ribban för att stänga skolor måste vara hög

För några veckor sedan meddelade WHO att man inte längre klassar covid-19 som ett internationellt folkhälsohot. Många reagerade knappt på nyheten. Vi har levt utan tuffa restriktioner i mer än ett år. Många är vaccinerade och har haft covid-19 åtminstone en gång. Vården är inte längre under hårt tryck från covidsjuka. Oron har lagt sig. Annat var det för drygt tre år sedan.

Våren 2020 hade viruset spridit sig över världen. Det fanns varken vaccin eller behandlingar. Länder behövde därför förlita sig på så kallade icke-farmakologiska åtgärder för att minska smittspridningen och i förlängningen belastningen på sjukvården. Skolstängningar var en – omdebatterad – sådan.

Det stod tidigt klart att ålder var den största riskfaktorn för svår covid-19, och barn blev oftast inte svårt sjuka. Men kanske var barnen de stora smittspridarna, undrade somliga. Runt om i världen stängdes skolor och förskolor, inte sällan motiverade som en försiktighetsåtgärd.

Sverige valde att inte stänga grundskolor, däremot gick gymnasier över till distansundervisning våren 2020. Folkhälsomyndigheten hänvisade till att den stora smittspridningen inte verkade ske i skolor, och att skolstängningar också kunde få stora konsekvenser för barnens psykiska hälsa. Skolor är inte bara viktiga för barns lärande, utan även för trygghet, välmående och mat. Beslutet fick hård kritik på vissa håll, och ledarskribenter turades om att utmåla Sverige som oansvarigt och risktagande.

Frågan om skolstängningar har varit fortsatt laddad under hela pandemin. Våren 2020 blev tuff, men inte bara i Sverige utan även i flera länder med stängda skolor. Under hösten, när den andra vågen rullade in i många länder, valde Europa att hålla skolorna öppna så mycket som de kunde. På många ställen blev skolstängningarna dock långvariga, och två år senare hade 23 länder fortfarande inte öppnat skolorna helt något som påverkade fler än 400 miljoner barn.

I dag vet vi att skolstängningarna har slagit hårt mot världens barn, mer i låg- och medelinkomstländer och mer mot redan utsatta barn. Men ett kunskapstapp ses även i höginkomstländer där möjligheterna till distansundervisning varit bättre. Och det kan dröja innan vi ser de mer långsiktiga konsekvenserna av skolstängningarna.

Vad vet vi då om nyttan med stängda skolor? Folkhälsomyndigheten har tillsammans med de andra nordiska folkhälsomyndigheterna undersökt hur skolstängningar påverkat smittspridningen. Slutsatsen är att de inte verkar ha haft en särskilt stor effekt. Oavsett om skolorna varit öppna eller stängda har smittspridningen följt spridningen bland vuxna. Och det har varit fler fall bland unga mellan 16 och 18 år än yngre barn, trots att de i större utsträckning påverkades av skolstängningar.

Det här gäller förstås i en nordisk kontext och under just denna pandemi. Men Sveriges beslut att hålla skolorna öppna framstår som rätt. Fler länder borde göra en liknande analys, även om svaret är obekvämt. Världen behöver kunskap för att undvika att hamna i samma situation vid nästa pandemi.

Kostnaden för stängda skolor är enorm, därför borde ribban för att stänga dem också vara mycket hög. Det var den inte i många länder under covidpandemin.

