Nyheten om att en ny virusvariant med ett stort antal mutationer upptäckts i Sydafrika fick stora rubriker i slutet av förra veckan. Mutationerna antyder att varianten kan ha egenskaper som gör den mer smittsam och kanske också kan ta sig förbi tidigare immunitet, ett oroande tecken.

WHO gav virusvarianten namnet omikron och klassade den snabbt som en variant av särskild betydelse, eller variant of concern. Namnen ny och xi stod egentligen på tur enligt det grekiska alfabetet som WHO använder sig av för att namnge virusvarianterna, men hoppades över då ny kan förvirra och xi är ett vanligt namn.

Under helgen har nyheter om virusvarianten avlöst varandra. Fall har upptäckts i flera länder, de flesta med resekoppling. Länder har infört inreseförbud, ökad övervakning och nya restriktioner.

WHO publicerade häromdagen ett kunskapsunderlag om omikron, men så värst många svar fick vi inte.

Även om det finns en del som tyder på att omikron är mer smittsam än andra varianter, är det ännu oklart påpekar WHO. Det kan vara omständigheter som gjort att spridningen av omikron tagit fart i delar av Sydafrika.

Vi vet inte heller särskilt mycket om hur allvarlig den nya varianten är. Läkaren som behandlade de första patienterna i Sydafrika berättade att det var milda fall. Detta budskap verkar ha fått fäste och somliga tror nu att omikron bara ger milda symtom. Men det var främst yngre personer, som oftast inte blir svårt sjuka. Andra har rapporterat om ökande sjukhusinläggningar i landet, men det kan bero på mycket annat enligt WHO. Preliminära data pekar på att den som tidigare har haft covid-19 har en ökad risk för en ny infektion med den nya varianten. Men detta är också osäkert.

Ännu ett stort frågetecken är hur väl vaccinerna fungerar. Flera vaccintillverkare har redan gett besked om att de börjat forskning på ett vaccin mot omikron. Men vi vet inte om det behövs. Även om virusvarianter som delta lett till viss minskning i vaccinets effektivitet, så har skyddet mot svår sjukdom och död varit högt. Många forskare tror att vaccinet också kommer att skydda mot omikron, men kanske inte lika väl. Så vi är troligtvis inte tillbaka på ruta ett om varianten är mer motståndskraftig mot covidvaccinerna.

Sedan vi uppmärksammades på omikron i förra veckan har fall upptäckts i bland annat Israel, Australien, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. På måndagen upptäcktes det första svenska fallet. Med tanke på vårt resande är det troligt att varianten redan finns på fler platser i världen.

Vad det innebär vet vi inte. Är varianten mer smittsam än delta är den sannolikt svår att stoppa. Varken alfa eller delta har kunnat stoppas utan drakoniska åtgärder. Virusvarianterna beta och gamma tog inte över globalt, även om de dominerade regionalt.

Alla vill ha svar, men det vanligaste svaret just nu är ”vi vet inte”. När så mycket är osäkert får spekulationer ofta större utrymme. En del av spekulationerna kommer att visa stämma, andra inte. Det pågår många studier och förhoppningsvis kommer vi att få fler svar under de kommande veckorna. Säker kunskap tar tid.