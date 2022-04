I sociala medier är svenska läkare mördare

För två år sedan riktades blickarna mot Sverige. Vi var ett av få länder som inte stängde ned i kampen mot det då nya coronaviruset. Många förfärades och kallade Sveriges approach för ett experiment. Och när dödsfallen ökade kraftigt våren 2020 verkade det som att kritikerna fått rätt.

Mycket har hänt sedan dess. Men åter sprids bilden av katastrofen Sverige i sociala medier och utländska medier.

För några veckor sedan publicerades en artikel i en vetenskaplig tidskrift (inte den välrenommerade Nature som ibland hävdats utan en klart mindre ansedd tidskrift). Artikeln går igenom Sveriges strategi och utfall under 2020. Slutsatserna är mycket kritiska, Sverige har ignorerat vetenskap, många äldre dog då de fick morfin i stället för syrgas och flockimmunitet har varit målet.

Artikeln har delats flitigt i sociala medier, bland annat av tidigare statsministern Carl Bildt, Tysklands hälsominister Karl Lauterbach och den kontroversiella covidkommentatorn Eric Feigl-Ding.

Artikeln har också plockats upp av internationella medier som tolkat det som att Sverige offrade äldre under pandemin och använde sig av barn för att nå flockimmunitet. En krönikör hävdar i stort sett att Sverige ägnat sig åt massmord. Det är också den bild nu som sprids i sociala medier.

Artikeln är tacksam att dela för de många kritikerna till den svenska strategin

Det är inte bara författarnas ansvar för hur artikeln tolkas, men den är snarare skriven som en opinionsartikel än en studie. Och vi vet redan vad de tycker. Artikeln är nämligen skriven av kända kritiker till den svenska strategin, och en av författarna ligger bakom den numera ökända studien som hävdade att 96 000 svenskar skulle dö före den 1 juli 2020.

Det är dessutom bekvämt för författarna att bara titta på Sverige under 2020. Resultatet från året efter passar nämligen inte lika bra in i deras narrativ. Överdödligheten går att räkna ut på lite olika sätt, men när man summerar de två första åren av pandemin är Sverige ett av de länder i Europa med lägst överdödlighet. Däremot har vi klarat oss sämre än våra nordiska grannländer.

Det har naturligtvis begåtts misstag under pandemin. Coronakommissionen har bland annat tagit upp senfärdiga och otillräckliga åtgärder, äldreboenden fick in smittan då personal saknade skyddsutrustning vilket fick förödande konsekvenser och den storskaliga testningen kom i gång sent vilket gjorde att det var svårt att få överblick på smittspridningen. Men något massmord på äldre nämns inte, även om det har gjorts felbedömningar och felprioriteringar.

Äldreboenden har varit särskilt utsatta under pandemin, och inte bara i Sverige. En rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC visade att mellan 37 och 66 procent av alla covidrelaterade dödsfall i EU-länder var från äldreboenden. I Sverige stod äldreboenden för omkring hälften av dödsfallen under det första året, vi sticker alltså inte ut. Och att hålla skolorna öppna är en av de viktigaste åtgärderna, enligt ECDC. Stängda skolor har fått många negativa konsekvenser i världen.

Artikeln är tacksam att dela för de många kritikerna till den svenska strategin, men det blir ett slags visklek och för somliga verkar det vara viktigare att hamra in bilden av Sverige som ett misslyckande än att reflektera om det överhuvudtaget är rimligt att många äldre systematiskt mördats av sjukvården under pandemin.

