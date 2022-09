Hur vet vi när pandemin är över när viruset är kvar?

Det har gått två och ett halvt år sedan Världshälsoorganisationen klassade spridningen av det då nya coronaviruset som en pandemi. Nu kommer de första hoppfulla signalerna från WHO om att pandemin är på väg mot sitt slut. Det är inom räckhåll, sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under förra veckan.

Smittade och avlidna i covid-19 är nu på de lägsta nivåerna sedan mars 2020. Men är det lågt nog och hur länge behöver talen minska för att WHO ska våga blåsa faran över?

Det finns inga tydliga kriterier för när en pandemi är över, viruset kommer inte att försvinna.

Det här är också den första pandemin i modern tid orsakad av ett nytt coronavirus. Viruset har flera gånger överraskat oss, nya varianter och undervarianter har dykt upp och drivit upp smittspridningen i olika delar av världen. Det är förståeligt att organisationen tvekar. Signaler om att pandemin är över kanske också kan leda till lägre vaccinationstäckning bland äldre och riskgrupper, trots att viruset fortfarande kan orsaka skada.

Efter en influensapandemi finns viruset kvar, men är lättare att hantera på grund av högre immunitet i befolkningen. De virus som orsakade pandemierna 1968 och 2009 fortsätter att spridas under influensasäsongen år efter år. Under sommarhalvåret är det knappt någon spridning alls av influensavirus.

Hur lång tid det kommer att ta innan coronaviruset hittar en normal spridningskurva är osäkert. Det finns fyra andra coronavirus som främst orsakar förkylningar som sprids i befolkningen. Orsakade de också pandemier när de tog klivet över från djurvärlden och började spridas bland människor, eller var de kanske milda från start? Det är oklart.

Experterna är däremot säkra på att viruset är här för att stanna. Vaccinerna är mycket bra på att skydda mot svår sjukdom och död, men desto sämre på att skydda mot infektioner och smittspridning. Dessutom har viruset etablerat sig i djurvärlden. Det går inte att utrota, och det går inte heller att skydda sig mot att bli smittad i all evighet utan extrema åtgärder.

Ingen seriös forskare pratar längre om zero covid, eller en nolltolerans mot samhällsspridning. Bara Kina håller fortfarande kvar vid den strategin, med enorma konsekvenser för samhället och människors liv till följd.

Det gör att vi förr eller senare behöver lära oss leva med coronaviruset, så som vi lever med många andra virus. Många av oss lever redan normalt. De flesta covidrestriktioner togs bort redan i februari. Många medier tog bort sin dagliga rapportering över nya fall, intensivvårdade och döda tidigare än så. Pandemihanteringen nämndes knappt under valrörelsen. Många har tagit minst tre doser vaccin och har kanske också haft covid-19 en eller flera gånger. Känslan av att leva mitt i en pandemi blir allt mindre närvarande.

Så som T.S. Eliot för nästan hundra år sedan i dikten The Hollow Men: This is the way the world ends. Not with a bang but a whimper. Den textraden skulle även kunna användas för att beskriva slutet på pandemin.

